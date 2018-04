NORG – De kaartverkoop van de eerste editie van BeLoud! is van start gegaan. Het evenement, speciaal voor jongeren, vindt op zaterdag 9 juni plaats in De Brinkhof in Norg. DJ Nieck en Chris Deluxe (bekend van SLAM!) zorgen voor de opzwepende beats. Organisatoren zijn Sybren, Max en Yoran, die samen met Welzijn in Noordenveld en de Brinkhof dit evenement organiseren. Iedereen in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien is welkom. Tickets zijn verkrijgbaar via www.hetleuksteideevannorg.nl.