Kamperen bij de bajes? Het kan in Veenhuizen

VEENHUIZEN – Wie durft een nachtje te bivakkeren in bajesdorp Veenhuizen? In het laatste weekend van de zomervakantie kan er een nachtje gekampeerd worden op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. Er staat deze nacht heel wat te gebeuren….

’s Middags is er tijd om de tent op te zetten en een kijkje te nemen in het museum. Na sluitingstijd gaan de hekken op slot, men zit echt opgesloten. De kampeerders staat van alles te wachten: na de gezamenlijke bajeshap volgt een spannend uitbraakspel. Met bloedstollende verhalen rond het kampvuur wordt de nacht afgesloten en zoekt iedereen zijn of haar tent op. Er loopt een strenge bewaker rond om te controleren of niemand ontsnapt. Na het bajes-ontbijt wordt iedereen weer vrijgelaten en is men een ervaring rijker.

Voor het kamperen zijn alleen een tentje en slaapspullen nodig, voor de rest wordt gezorgd.De bajescamping is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar (minimaal 1 volwassene per 4 kinderen). Aanmelden kan via een mailtje naar: info@gevangenismuseum.nl

Datum: Vrijdag 31 augustus- zaterdag 1 september

Tijd: 15.00 uur (vrijdag) – 10.00 uur (zaterdag)

Prijs: Volwassenen: €36,00; Kinderen t/m 12 jaar: €29,00; (inclusief museumbezoek, warme bajeshap, ontsnappingsspel, snacks en ontbijt)