Kanovijver Roden op Vis-tv van RTL5

RODEN – Een bijzonder moment voor de Kanovijver in Roden afgelopen week. RTL maakte er opnames voor het RTL5-hengelsportprogramma Vis-tv. De vijver wordt namelijk omgebouwd tot visvijver met maar liefst 28 visplaatsen. De kans dat je iets aan de haak slaat is groot: er zijn heel veel karpers (niet van die kleintjes maar behoorlijke jongens naar verluidt) uitgezet en dat worden er binnenkort nog meer. Behalve karpers zwemmen er ook brasems en vorens in de vijver. Een ideetje van Raymond Ansing uit Roden. De Nederlands Kampioen Feedervissen wil ook kinderen enthousiast maken voor de sport waarbij je –voor een groot gedeelte- gewoon in je stoel kunt blijven zitten. Het project wordt mogelijk gemaakt door de visverenigingen Noordenveld en Westerkwartier, gemeente Noordenveld die de visplaatsen faciliteert en de visfederaties Groningen en Drenthe. Het programma wordt komende zondag uitgezonden op RTL5 van 9:00 tot 10:00 uur.