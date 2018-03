Karpers uitgezet in de Kanovijver

RODEN – De kanovijver in Roden heeft er nieuwe bewoners bij. Afgelopen zaterdag zijn er karpers uitgezet in de vijver aan het Dwazziewegen, voor 150 kilo om precies te zijn. Dat gebeurde onder toeziend oog van Gerrit Ansing, bestuurslid van de Hengelclub Roden en directeur visfederatie Groningen/Drenthe Henk Menningsa. Binnenkort worden er 30 visplaatsen aangelegd en wordt de invalide steiger aangepakt. Het pad naar de steiger is nu te steil en daardoor niet goed toegankelijk voor minder validen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal visclubs uit het district Noordenveld/westerkwartier. Ook de gemeente Noordenveld levert een belangrijke bijdrage. De verwachting is dat het project begin mei klaar is.