KC Rodenburg pakt Vitesse in

LEEK – Woensdagavond stond de inhaalwedstrijd tegen Vitesse op het programma. Door een sterfgeval van een erelid van Vitesse is deze wedstrijd eerder geannuleerd. Normaal speelt Rodenburg altijd in de Rodenburghal, maar deze avond begon de wedstrijd in de Topsporthal. Altijd lastig een doordeweekse wedstrijd, maar dat geldt voor beide ploegen. Aangezien beide ploegen voor de wedstrijd gelijk stonden op vier punten was dit zeker een belangrijke wedstrijd. Het wedstrijdverslag:

Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Vitesse. Zij maakten direct hun kansen af daar waar Rodenburg veel kansen creëerde maar niet wist te scoren. Hierdoor kwam Vitesse op een 0-3 voorsprong. Toen wist Rodenburg via een strafworp haar eerste doelpunt te maken. Vanaf dat moment kwam Rodenburg makkelijker tot scoren, maar ook Vitesse bleef haar doelpunten maken. Het was een gelijk opgaande strijd, waar Rodenburg meer grote kansen creëerde, maar Vitesse minder kansen nodig had om een doelpunt te maken. Dit bleef zo tot de 8-8 tussenstand. Vanaf dat moment lukte het Rodenburg makkelijker om de doelpunten te maken en Vitesse wist haar eerste kans niet meer te verzilveren. Hierdoor stond er een 12-9 ruststand op het scorebord.

Op basis van het spel was Rodenburg de bovenliggende partij, maar met een 12-9 ruststand kon de wedstrijd nog alle kanten op. Opdracht voor Rodenburg om haar voorsprong verder uit te bouwen. Dit lukte heel goed, Rodenburg wist aan het begin van de tweede helft verder uit te lopen naar een 15-9 voorsprong. Er werd goed gespeeld, de aanvallen waren lang en de juiste kansen werden genomen. Rodenburg speelde met veel vertrouwen en bouwde haar voorsprong uit tot 20-12. De wedstrijd was al gespeeld, maar Rodenburg het hem nu helemaal op slot gegooid. De concentratie werd aan het einde van de wedstrijd wat minder, waardoor Vitesse via een aantal strafworpen en een afstandsschot nog vier keer kon scoren. Ook Rodenburg maakte nog een aantal doelpunten, bij een eindstand van 23-16 floot de goed leidende scheidsrechter Faber voor het einde van een leuke wedstrijd. Na deze verdiende overwinning neemt Rodenburg het aanstaande zondag om 14:40 in de Rodenburghal op tegen DIO uit Oosterwolde. Ook deze wedstrijd is weer belangrijk, aangezien DIO maar 2 punten minder heeft dan Rodenburg.