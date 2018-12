Kerst Expositie Teken- en Schildergroep Roden

RODEN – In het Atelier van de Teken- en Schildergroep Roden is in de kerstvakantie een Expositie met werk van eigen leden. De organisatie is in handen van de Expositie Commissie. Het is een tentoonstelling met zeer gevarieerd werk van beginner tot vergevorderde in verschillende technieken. Het geeft zo een mooi beeld van de diverse mogelijkheden binnen de vereniging. Een mooie gelegenheid het Atelier ook even van binnen te zien. Entree is vrij. De expositie is te zien van woensdag 26 tot en met zondag 30 december en woensdag 2 tot en met zondag 6 januari, steeds van 13.00 tot 17.00 uur.

Het atelier is te vinden aan de Kanaalstraat 38 Roden, ingang om de hoek in het Schoollaantje via het blauwe hek. Meer info: www.tekenen-schilderen-roden.nl.