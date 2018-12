Kerstboodschap – Gerry Velema

Stille nacht!

Elk jaar ontroert dit oude kerstlied me. Geschreven in 1818, nu 200 jaar geleden. In 140 talen vertaald. Een lied over licht dat duister komt verdrijven. Geografisch gezien loopt kerstfeest bij ons gelijk op met de zonnewende. Na de kerstdagen zien wij elke dag hoe het licht terrein wint op de donkere uren van de dag.

Is het licht dat in die stille kerstnacht begon te schijnen ook aan de winnende hand? Het tegenovergestelde lijkt eerder op de waarheid: nooit eerder is het zo donker geweest op aarde. Wat is onze wereld er slecht aan toe. Op allerlei fronten overheerst onrecht en kwaad, dat voelt aan als stikke-donker. En toch vieren kerstfeest! Vieren de komst van Jezus, het licht van de wereld.

Jezus kwam als licht, omdat de Schepper nooit mensen heeft bestemd voor duisternis, voor angst, noch voor productie of eenzaamheid. Is het donker, dan brengt God, telkens opnieuw, Licht op aarde!

Kerst 2018, stille nacht, licht dat strijdt levert tegen duisternis. Hoe langer ik over nadenk, hoe meer ik de kracht zie van deze Goddelijke proclamatie. Stille nacht klinkt als een protestlied, gezongen door mensen die vrede willen!

Goede kerstdagen!

Gerry Velema