Kerstboodschap – Gretha van der Veen

Ontzorg eens een mantelzorger

Jaren geleden zorgde ik samen met mijn zussen, broer en vader voor mijn ongeneeslijk zieke moeder. Zwaar was het zeker, vooral de gebroken nachten begonnen mij op te breken. Toch heb ik geen moment gedacht dat we het anders hadden moeten doen. Dit deden we gewoon, uit liefde voor onze naaste. Pas veel later kreeg deze vorm van hulpverlening voor mij een naam, ik was mantelzorger geweest.

Mantelzorg: het is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten. Kenmerkend hierin is de al bestaande band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. De zorg is langdurig en onbetaald.

Mantelzorg daar kies je niet voor, het overkomt je. Maar kon ik mijn zorg destijds delen met mijn familie, menig mantelzorger staat er alleen voor. Ze zijn er altijd voor een naaste, dag in, dag uit, vaak maandenlang, soms jarenlang, gewoon uit liefde. Vaak cijferen ze zichzelf helemaal weg. Laten we er met elkaar voor zorgen dat mantelzorgers zo nu en dan eens een moment voor zichzelf hebben. Het is heel simpel, kijk om je heen, welke mantelzorger ontzorg jij volgend jaar voor een of meerdere momenten?

Gretha van der Veen, mede-eigenaar van GJ Uitvaartverzorging