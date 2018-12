Kerstboodschap – Han Kemker

Heel veel mensen die ik spreek, zeggen dat het leven jachtiger en drukker is geworden. Dat zit natuurlijk in het leven, in het werken, de kinderen en noem maar op. Maar het zit hem ook wel een beetje in de sociale media, wat heel veel extra tijd kost en veel extra verwachtingen met zich meebrengt. Wat zou het mooi zijn als we daar in kersttijd een beetje afstand van kunnen nemen. En weer echt even tijd hebben voor onze familie en onze omgeving.

Ik hoop dat Noaberschap en Carpe diem aan het einde van 2019 de populairste woorden van het jaar zijn geworden. Want wat is het fijn om je medemens te helpen of zelf hulp te krijgen wanneer dat nodig is. Daarnaast is mijn levensmotto pluk de dag.

Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen, maar vooral een liefdevol en gezond 2019. Ik hoop dat 2019 voor iedereen een verwachtingsvol jaar mag worden, waarin het goede nieuws het slechte zal overheersen. Carpe diem.