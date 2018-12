Kerstboodschap – Hans Morssink

De kerstbomen staan weer overal. De lichtjes branden. Het wordt Kerst en het einde van het jaar komt eraan. Voor mij een bijzondere tijd. Het worden de laatste dagen van mijn werk als wethouder van de gemeente Leek. Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Westerkwartier een feit. Voor mij betekent het dat er een einde komt aan het wethouderschap in Leek. Het is zeven jaar geleden dat ik gevraagd werd om in Leek wethouder te worden. Een mooie tijd heb ik hier gehad. In een mooie gemeente. Vele hardwerkende mensen, regelmatig geen blad voor de mond nemend, heb ik leren kennen. Prachtige bedrijven en instellingen hebben we.

Van die zeven jaar in Leek heb ik geen spijt gehad. Met heel veel plezier heb ik me ingezet voor de gemeente. Ben geen dag met tegenzin naar het gemeentehuis gegaan. Ook heb ik met plezier in Tolbert gewoond. Ik bedank al diegenen die daaraan hebben meegewerkt.

Over enkele maanden word ik 66 jaar. Het einde voor mijn werkzame leven komt in zicht. Wat ik na 1 januari ga doen weet ik nog niet. Misschien komt er nog een klus op mijn weg. Best wel spannend deze Kerst en ietwat onzeker. Ik ben een optimistisch mens. Komt goed hoor ik om me heen.

Ik wens u allen een fijne kerst en een gezond nieuw jaar.