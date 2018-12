Kerstboodschap – Henk Kosters

Kerst en Oud en Nieuw staan voor de deur. Ik vind dat altijd een bijzondere periode. Een tijd van rust en bezinning (eem de kop leeg), maar ook van genieten en gezelligheid met onze kinderen, kleinkinderen en vrienden.

En gevraagd naar een Kerstboodschap in een paar zinnen, kom ik tot de volgende.

Denkend aan allerlei ontwikkelingen in de maatschappij en in mijn omgeving komen bij mij de woorden intolerant en (voor)oordeel op. Het lijkt erop dat we steeds minder tolerant zijn naar elkaar. We steeds minder van elkaar kunnen verdragen en dus al snel geïrriteerd of geërgerd raken. Steeds sneller ook een mening of een (voor)oordeel klaar hebben over de ander of over een bepaalde situatie. Meestal zonder te weten wat er echt speelt. Wat zou het fijn zijn als we dat veel minder zouden doen en juist “nieuwsgierig” zouden zijn naar de ander. Dus ons juist meer zouden verdiepen in wat de ander beweegt! En ons af te vragen wat maakt dat hij/zij doet zoals ie doet. Waarom zegt ie dat, of waarom gedraagt ie zich zo? Als we dat nou allemaal eens proberen in 2019?

Ik wens u prettige Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een “nieuwsgierig” en gezond 2019!

Henk Kosters