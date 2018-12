Kerstboodschap – Ria Horenga

Verwachten, verlangen, verwonderen…

Vanaf 2002 ben ik actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid, fractievoorzitter en later als wethouder van de gemeente Marum. Tot 1 januari a.s. ben ik nog raadslid in Leek. En als alles gaat zoals gehoopt en verwacht, na de verkiezingen van 20 maart 2019, lid van de Provinciale Staten van onze prachtige provincie Grunn! Hiernaast ben ik ook docent/trainer van het Steenkampinstituut in Den Haag.

Onlangs was ik in Fryslân voor een training aan (toekomstige) CDA-politici. We spraken toen uitgebreid over de begrippen verwachten en verlangen. Het zijn woorden die erg dicht bij elkaar liggen maar toch ook verschillend zijn.

Tijdens deze training kwamen we tot een gedeelde missie/visie

“We zetten ons in voor een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn, we elkaar steunen en aanmoedigen, vreugde en verdriet delen en bovenal vertrouwen mogen hebben.”

Hoe mooi!. Het geeft het precies aan waarom ik me graag inzet voor de gemeenschap. En….. nog mooier het is geen verwachting, maar een intens verlangen.

Natuurlijk word je weleens teleurgesteld in je verwachtingen, maar wanneer je blijft focussen op je verlangen vind je altijd kracht om door te gaan. Ik weet me hierin gesteund door heel veel lieve mensen, maar vooral ook door mijn geloof. Op weg naar het feest van het Licht, de geboorte van Jezus, komt het verlangen in volle glorie naar boven. Het brengt me tot deze kerstboodschap die ik van harte met u deel:

“Waar de verwachting laat wachten, doet de verwondering wonderen.