Kerstengel: Achter de Schermen bij Alfred Oosterman

RODEN/PEIZE – Manou is wel eens lang bezig geweest met opmaken, maar zo lang als Henriëtte Brink er mee bezig was, heeft ze nog nooit meegemaakt. Het is dan ook voor een bijzondere aangelegenheid: de 13-jarige Manou is de hoofdpersoon in een fotoshoot van Alfred Oosterman. De fotograaf uit Peize is een bekende in de regio, en wellicht wel de beste. Al jaren is hij verantwoordelijk voor de foto op de voorkant van het extra dikke kerstnummer van de Krant. Samen met Henriëtte Brink, eigenaresse van Henriëtte Brink Visagie en Hairstyling, moest hij ervoor zorgen dat Manou stralend op de foto kwam. En dat is gelukt.

De fotoshoot begon eigenlijk al bij Henriëtte thuis. Daar werd Manou bijna twee uur lang opgemaakt, en werd haar kapsel in orde gemaakt. Een hele klus, maar Henriëtte doet het met plezier. ‘Ik vind dit gewoon leuk om te doen’, zegt Henriëtte, die vijf jaar geleden een eigen bedrijfje startte in visagie en hairstyling. Naast haar werk in het ziekenhuis, is dit een mooie bijverdienste. En ze is er goed in, ziet ook Jeanette Aukema, moeder van Manou. ‘Knap hoor’, zegt zij, wanneer ze het eindresultaat van Manou’s coupe ziet. Voor Henriëtte is het vandaag slechts hobby. Ieder jaar zet zij zich –evenals Alfred- namelijk belangeloos en volledig vrij van kosten in, voor de ‘kerstengel’ die de voorpagina van de Krant siert.

Zoals u al heeft kunnen lezen, is die kerstengel dit jaar niet Miss Noord, maar de Rodense Manou Bathoorn. Zij is daar erg blij mee, al vindt ze het ook wel spannend. Het is niet haar eerste fotoshoot en zeker niet haar laatste, maar het blijft toch bijzonder. ‘Iedereen in de buurt krijgt je toch te zien in de Krant’, zegt Jeanette. Naast de gezonde spanning, overheerst vooral het enthousiasme.

Wanneer de klok bijna drie uur slaat, haast het gezelschap zich naar Peize. Daar wacht Alfred Oosterman met smart op hen. De gedreven fotograaf heeft er zin in. ‘Het mooie aan deze fotoshoot, is dat je over de top mag gaan. Het mag overdreven zijn en het moet zo feestelijk mogelijk’, zegt Alfred. ‘Daarnaast geeft de kerstfoto de Krant ook wat extra kerstkarakter.’ Zo is het maar net. Het enthousiasme spat er ook bij de fotograaf vanaf. Hij heeft al een duidelijk plan voor ogen. ‘De fotoshoot gaat buiten plaatsvinden. Dat wil ik al een jaar of acht.’ De kerstboom voor de studio van Alfred, leent zich hier perfect voor.

Allereerst moet Manou nog in de juiste kledij worden gehesen. Een donkergroene kerstjurk, dat is het idee. Er is slechts één probleem: het is absoluut geen ‘jurkenweer’. Vandaar dat de jurk over de normale kleding wordt aangetrokken, maar wel zo dat het lijkt alsof ze slechts in jurk gekleed op de foto staat. Wat u niet ziet op de foto, maar waar ondergetekende smakelijk om moest lachen, is de hoeveelheid tape die gebruikt is om de jurk perfect vast te tapen aan Manou. ‘Het lijkt wel of ze wordt ingesnoerd’, grapt Jeanette. Als Manou zo ver is en Alfred buiten zijn apparatuur heeft opgezet, kan de fotoshoot beginnen.

Daar komt nog aardig wat bij kijken. Het is een vak apart, zo blijkt. ‘Kun je iets meer naar beneden met je hoofd, en mij dan aankijken?’ of ‘Kun je iets blijer kijken. Oké, iets minder blij misschien. Doe maar net alsof het lekker warm weer is en je het naar je zin hebt… Ja, zo ja!’, het zijn allemaal zinnen die de revue passeren op een waterkoude zaterdagmiddag in Peize. Alfred is al een goed halfuur bezig, wanneer hij zich bedenkt dat hij over een rookmachine beschikt. Dit kleine, maar redelijk zware apparaat, moet natuurlijk wel door iemand worden vastgehouden. En zo kan het dat uw verslaggever in de Peizer kou met een rookmachine in zijn hand staat. Net als fotograferen, blijkt ook het bedienen van een rookmachine een ambacht. Na welgeteld vijftien seconden valt de machine stil en is de fotoshoot abrupt ten einde. Manou stapt rillend van de kou naar binnen en uw verslaggever kijkt nog wat beteuterd naar de rookmachine. De fotoshoot mag dan redelijk abrupt zijn geëindigd, het resultaat mag er zijn. De foto’s zijn werkelijk waar fantastisch.

Dat Manou zichzelf zo snel niet herkent in de foto’s, maakt volgens Alfred niet veel uit. ‘Bij dit soort shoots doe je wat extra’s en ga je een beetje over de top. Dan hoeft de foto niet direct heel herkenbaar te zijn.’ Mooi zijn de foto’s wel, vindt Manou. Alfred is zoals ieder jaar blij dat hij deze prachtige foto gemaakt heeft. ‘Ik vind het leuk om samen met Henriëtte deze foto’s te maken.’