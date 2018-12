Kerstzangavond in Romaanse kerk Marum

MARUM – Op 14 december wordt de traditionele kerstzangavond in de Romaanse kerk gehouden onder het motto ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Het belooft weer een sfeervolle avond te worden, waarop de aanwezigen naar hartenlust bekende en geliefde kerstliederen kunnen zingen. De muzikale begeleiding is in handen van organist Oebele Dijkstra. Hij verzorgt deze avond ook het muzikaal intermezzo: een kerstimprovisatie waarbij de prachtige klank en veelzijdigheid van dit mooie orgel optimaal tot uiting komen. Zoals u gewend bent, is Martje Grondsma deze avond aanwezig om enkele verhalen van eigen pen voor te dragen. Zij staat garant voor een origineel verhaal waardoor de luisteraar wordt uitgedaagd eens vanuit een andere invalshoek naar kerstmis te kijken.

De Plaatselijke Commissie Marum van de Stichting Oude Groninger Kerken nodigt u van harte uit deze bijzondere avond bij te wonen. In de pauze wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee en na afloop bent u welkom om de keel nog even te smeren met een glas feestelijke glühwein. De avond begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.