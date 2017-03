Keukenwerk Leek: passie voor keukens

LEEK – Een kleine, gezellige showroom. Stijlen die variëren van klassiek tot landelijk en strak én een uitermate plezierige sfeer. Dat gepaart met kennis van zaken en passie voor keukens maakt Keukenwerk Leek een bijzonder bedrijf. ‘We bieden kwaliteitskeukens tegen een scherpe prijs. We ontzorgen de klant door maatwerk te leveren’, vertelt Albert de Vries.

De Vries zit al 37 jaar in het keukenvak en hecht aan écht contact met de klant. ‘Keukenwerk Leek staat voor persoonlijk contact, laagdrempeligheid en hoogwaardige keukens voor betaalbare prijzen. Luisteren naar de klant is bovendien erg belangrijk. Het gaat er niet om wat ik wil, de wens van de klant staat altijd centraal. Bovendien hanteren we eerlijke prijzen en werken we met betrouwbare leveranciers. De klant heeft bovendien te maken met één aanspreekpunt. We werken uiteraard samen met de best gekwalificeerde keukenmonteurs’, vertelt Albert. Eerlijkheid dus. ‘Wij beginnen niet aan allerlei vreemde acties als bijvoorbeeld montage voor een euro. Wij houden het liever transparant. Eerlijkheid, met elkaar om de tafel. Behalve voor complete keukens kunnen mensen hier ook terecht voor bijvoorbeeld een nieuw aanrechtblad of een ander onderdeel. Ook voor apparatuur kan men hier prima terecht. We zijn een kleine twee jaar geleden begonnen en mensen weten ons steeds vaker te vinden. We zijn zelf ook actief. Zo staan we niet zelden op beurzen en gaan we mee met de landelijke trends.’

De Vries merkt dat zijn methode werkt. ‘Mensen die hier een keuken gekocht hebben, schromen niet andere mensen over ons en onze werkwijze te informeren. Zo van ‘ je moet ook even bij Keukenwerk Leek kijken’. Mond-tot-mond reclame dus. We werken in hoofdzaak voor particulieren, maar ook woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen hier zeker terecht. Leuk om te vertellen is dat we onlangs nog 31 keukens in studentenwoningen in Groningen hebben geleverd. Eigenlijk kan hier alles.’

De sfeer doet de rest bij Keukenwerk Leek. Behalve –uiteraard- keukens in allerlei soorten en maten valt de stamtafel op. De koffie staat altijd klaar, de klant voelt zich altijd welkom. De prachtige schilderijen van Albert’s vrouw doen de rest. Die maken van de showroom een gezellig geheel. ‘Bij ons geen potten, pannen of plastic fruit op het aanrecht. Je ziet bij ons de keuken zoals die is. Het is aan de klant hoe de rest in te vullen’, besluit Albert.

Keukenwerk Leek is gevestigd aan Piepke 8 in Leek en is telefonisch bereikbaar via 0594-785146. Zie ook www.keukenwerkleek.nl. Keukenwerk Leek is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.