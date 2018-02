Kevin van der Veen beste jonge slager van Europa?

LEEK – Kevin van der Veen, worstmaker van Het Lekkere Winkeltje in Leek, gaat op woensdag 28 februari een gooi doen naar de titel ‘beste jonge slager van Europa’. In Parijs zal hij zijn kunsten vertonen, iets wat hem wellicht die titel zal opleveren.

Kevin is werkzaam bij Het Lekkere Winkeltje te Leek en wordt momenteel door twee trainers en een coach voorbereid voor de wedstrijd. Samen met zijn ouders, zijn vriendin en ‘baas’ Jan Nederhoed, zal de 20- jarige Leekster afreizen naar Parijs. Daar zal blijken of hij de titel ‘beste jonge slager van Europa’ waard is. Ambitieus is Kevin in ieder geval: hij wil later zijn eigen ambachtelijke slagerij beginnen.