Kickboksers blikken terug op WK in Thailand

Fanatieke talenten gaan spannend jaar tegemoet

NIEUW-RODEN – Het is even wat anders. Na negen dagen in Bangkok te hebben vertoefd, zitten Christy Bo (14) en Wessel Hut (11) aan tafel in de Kickboksschool te Nieuw-Roden. Aan de Floralaan halen zij herinneringen op aan Thailand, waar zij meer dan een week lang een bijzondere mate van professionalisme hebben meegemaakt. Het internationale toernooi smaakt naar meer, zo blijkt al gauw.

‘Het was heel leuk in Thailand’, vertelt Wessel. Vergezeld door trainer Harry Otter en de vaders van beide sporters, vertrokken Christy en Wessel op woensdag 1 augustus naar Thailand. Daar namen zij deel aan het WK Muay Thai, een variant van de bekende kickbokssport. Wessel en Christy waren onderdeel van een zevenkoppig team dat Nederland mocht vertegenwoordigen in Bangkok. Het tripje naar Thailand zagen de twee sporters niet als een vakantie, al hebben ze er wel van genoten. ‘De warmte was daar heel lekker, niet zoals hier in Nederland’, zegt Wessel. ‘En het was er goed geregeld’, vult Christy aan.

De organisatie van het Muay Thai toernooi zorgde ervoor dat het de sporters aan niets ontbrak. ’s Morgens stond er een uitgebreid ontbijt klaar, waarna de trainingen van start gingen. ’s Middags vonden dan de wedstrijden plaats. De twee vechters verbleven in een groot hotel. ‘Dat was echt heel mooi’, zegt Wessel. ‘Er zat zelfs een winkelcentrum in het hotel.’

Iedere dag werd er gevochten, maar Wessel en Christy vochten slechts één partij op het toernooi. Wessel vocht tegen de Wereldkampioen Muay Thai uit de Verenigde Staten en liet volgens trainer Harry een puike wedstrijd zien. ‘Hij heeft zich getoond, maar die andere was gewoon een stukje beter. Wessel had pech met de loting.’ Christy vocht tegen een Duitser, waar ze over drie rondes nipt van verloor. Al met al mogen ze trots zijn op hun prestaties. ‘De president van de Nederlandse bond was zeer te spreken over hun wedstrijden. Uiteindelijk kon de ploeg nog met een aantal medailles naar huis’, vertelt Harry. Het valt echter in het niet bij grootmachten als de VS en Rusland, die maar liefst veertig vechters leverden aan het toernooi. ‘Daar wordt alles ook vergoed en dat is in Nederland niet zo. Wij hebben zelf alles moeten betalen. In de VS en Rusland staat kickboksen op een ander niveau.’

De dagelijkse routine en de strakke organisatie, beviel Wessel en Christy goed. Het zijn trainingsbeesten pur sang, blijkt wanneer je met de twee spreekt. ‘Ze trainen bijna iedere dag’, vertelt Harry. ‘Na Thailand hadden ze even rust en dat was ook nodig, dat merkte ik zelf eveneens. Maar als het aan Wessel en Christy had gelegen, trainden we gelijk weer door.’

Behalve het uitstapje naar Thailand, zijn Wessel en Christy niet op vakantie geweest. ‘Dat hoeft ook niet per se’, zegt Wessel. ‘Ik vind vakantie wel lekker, maar wil ook graag trainen.’ Het geeft de torenhoge ambitie goed weer.

De komende tijd kunnen de twee hun zinnen zetten op een aantal regionale gala’s. In november zullen ze in Almere weer opdraven voor de Youth Fighting League. En de twee zullen weer meedoen aan het WK in Duitsland, waar Wessel vorig jaar derde werd en Christy Bo de wereldtitel pakte. Volgens trainer Harry is eigenlijk alles aangeleerd. ‘Ze hebben een ontzettende gedrevenheid. Omdat ze altijd en overal willen vechten, en heel leergierig zijn, maken ze enorme stappen. Binnen dit wereldje kun je snel naam maken, maar dan moet je veel vechten en trainen. Christy en Wessel gaan er altijd voor.’

Niet alleen is kickboksen de favoriete sport van de twee vechters, het is ook hun passie. Houdt dat dan in dat ze verder geen hobby’s hebben? ‘Nee, ik hou ook van vissen’, zegt Wessel. Dit doet hij zelfs met de zelfde overgave als wanneer hij in de ring staat. En Christy? ‘Snapchat’, lacht ze. ‘Voor de rest “gewoon” kickboksen.’

