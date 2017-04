Kids obs De Beelen doen aan ‘The daily mile’

TOLBERT – Elke schooldag lopen de leerlingen van groep 4-6 van obs De Beelen een kwartiertje hard in de buitenlucht. Samen met de juffen doen zij mee aan de actie ‘The daily mile’. Het doel van ‘The daily mile’ is om de fitheid van de kinderen te verbeteren. Bijkomend voordeel is dat de kinderen zich ook beter kunnen concentreren in de klas, meer zelfvertrouwen hebben en veerkrachtiger zijn. En dat alles door een kwartiertje in de buitenlucht te rennen. De kinderen vinden het leuk om samen buiten te rennen. Ze verheugen zich erop. Enkele uitspraken van kinderen: “De daily mile is goed voor je. Je wordt er echt fitter van”. “Ik vind het leuk om buiten te rennen, ik kan steeds sneller!”. Ook de juffen zijn zeer te spreken over de uitwerking van dit hardlooprondje. “We gaan er zeker mee door!”