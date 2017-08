‘Kijk, het beweegt!’ in K38

RODEN – Vrijdag werd op feestelijke wijze de nieuwe expositie ‘Kijk, het beweegt!’ geopend in Kunstencentrum K38. Onder de muzikale begeleiding van Hans Kornelis en Henk Bakker konden genodigden en belangstellenden genieten van ‘andere’ kunst. Tijdens deze expositie kan men niet alleen genieten van kunst dat aan de muur hangt of als standbeeld staat, maar dat ook kan bewegen. In K38 staat mechanische aangedreven objecten en performances op video. Overigens kan beweging ook gesuggereerd worden, zo blijkt tijdens deze expositie. Middels optische illusies worden bezoekers meegenomen op reis en worden hier en daar de ogen flink voor de gek gehouden. ‘Kijk, het beweegt!’ is tot en met 10 september te bezichtigen. K38 is geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 2 euro per persoon, kinderen tot 16 jaar gratis.