Kijkje in moestuin ’t Sterrenpad

‘Groeit dat in de grond?’

NUIS – De moestuin van Nuis groeit. Afgelopen dinsdag kregen ouders en andere belangstellenden de gelegenheid om een kijkje te nemen in de moestuin, die kinderen van Jenaplanschool ’t Sterrenpad hebben gemaakt en verzorgd. Begin mei is de tuin, dankzij Groninger Landschap, gerealiseerd. “Kinderen hebben vervolgens gezaaid, geschoffeld en de planten water gegeven”, legt woordvoerder Linda Katerborg uit. “Ze leerden van het groeiproces”. Inmiddels zijn de eerste tomaten opgekomen en liggen de eerste courgettes op de grond. Kinderen reageerden heel enthousiast toen de eerste groenten zichtbaar waren. “Oh, er zit een courgette aan”, hoorde je. Maar ook vragen als “kan ik dit eten”? en “groeit dat in de grond?”. De moestuin is een project van Rabobank, waarbij ook een crowdfunding is gestart. Niet alleen kinderen waren enthousiast, ook de leraren. ”Het past bij onze Jenaplanschool. We hebben nog wel een wens: meer vrijwilligers. Het doel van het project was om oudere mensen te koppelen aan kinderen en kennis over moestuin te delen. We hebben een oudere persoon bereid gevonden, we zouden meer mensen kunnen gebruiken. In de vakantietijd zal alles niet verdroogd achter worden gelaten. We hebben een ‘sterrentuin’-team bij elkaar gekregen, die de tuin in de zomer onderhoudt. De kinderen zullen verrast zijn als ze in september weer de tuin ingaan. Het plan is om op 29 september een oogstfeest te houden. Kinderen maken daarvoor zelf het draaiboek. Misschien hebben we tomatensoep, afhankelijk wat klaar is. Of koken en theezetten. Ouders worden dan ook weer uitgenodigd. Dit was een proef. Ik hoop volgend jaar april dat er een vervolg komt. Dit project sluit mooi aan bij gezond eten en duurzaamheid.”