Kim Polling niet op World Masters in Rusland

ZEVENHUIZEN – Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen is er niet bij, op de World Masters in het Russische Sint-Petersburg dat over een kleine over 2 weken plaatsvindt. Ze is niet op tijd hersteld van een voetblessure. Vorig jaar won Polling de judoka de World Masters, net als twee keer eerder. Ze laat ze weten via Facebook. Ze is vooral blij met haar goede comeback nadat ze tien maanden heeft stilgezeten door de blessure. In mei werd ze geopereerd aan haar knie, in februari aan haar ellebogen. Ze heeft vertrouwen in haar herstel en is van plan om weer wereldranglijstaanvoerster te worden, laat de ambitieuze Polling weten. (Foto: Facebook)