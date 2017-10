Kim Polling pakt zilver bij Grand Slam

ZEVENHUIZEN/ ABU DHABI – Nét geen goud voor Zevenhuister Judoka Kim Polling bij de Grand Slam van Abu Dhabi. Polling (3-voudig Europees kampioen) verloor in de finale van de klasse tot 70 kg van Anna Bernholm. De Zweedse besliste de partij in extra tijd, de zogeheten golden score. Ze won met een waza-ari. Het zilver was voor Polling. Een resultaat om trots op te zijn wanneer je bedenkt dat ze op Olympische Spelen van Rio de Janeiro door veel blessures werd getroffen. Twee maanden geleden keerde ze terug op het WK in Boedapest, maar ook daar bleven echte resultaten uit. Een grote opluchting, zei Polling over haar tweede plek. Ze heeft het gevoel op de weg terug te zijn. (FOTO: Facebook Kim Polling)