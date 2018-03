Kinderboerderij Roden maakt zich op voor het nieuwe zomerseizoen

RODEN – Op 7 april trapt de Kinderboerderij in Roden traditioneel het nieuwe zomerseizoen af met een open dag. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 1 oktober. Net als ieder jaar belooft dit weer een vrolijke en feestelijke aangelegenheid te worden. De Kinderboerderij vormt met haar rijke historie niet meer weg te denken uit Roden. De verwevenheid van de toeristische trekpleister met Roden is groot, waardoor het nieuwe seizoen geheid een succes zal worden.

Het verhaal van de Kinderboerderij begint bij het hertenkamp. Wat weinigen weten, is at het hertenkamp in Roden een initiatief is van de Vereniging van Volksvermaken Roden. Haar paradepaardjes is sindsdien een trekpleister voor jong en oud geworden, die daarnaast dagbesteding biedt aan bewoners van eerst De Leite en daarna PromensCare.

Op 11 september 1962 besluit het verenigingsbestuur van Volksvermaken een hertenkamp op te richten. Het is vanuit Volksvermaken een geschenk aan de Roder dorpsgemeenschap, ter ere van het 25-jarig jubileum van de vereniging.

Pas in 1999 vinden leden van Volksvermaken overeenstemming in de plannen om het hertenkamp uit te breiden tot kinderboerderij. Plannen om het hertenkamp uit te breiden tot kinderboerderij lagen er al in 1973, maar pas zesentwintig jaar later komt er echt schot in de zaak. In mei 2002 wordt de Kinderboerderij dan toch echt officieel geopend, waarmee Roden eindelijk haar felbegeerde Kinderboerderij heeft.

Uiteindelijk krijgt de Kinderboerderij zelfs haar eigen stichting, maar blijft het onlosmakelijk verbonden met Volksvermaken Roden. Zo organiseren zij jaarlijks de tientjesverloting, waarmee geld wordt opgehaald voor de kinderboerderij. Met de Tientjesverloting haalt Volksvermaken Roden jaarlijks meer dan 10.000 euro op voor de Kinderboerderij, wat voor hen een gigantische bron van inkomsten is. Daarnaast komt de naam van Volksvermaken terug in de naam van de stichting. Deze naam luidt ‘Stichting Kinderboerderij Vereniging voor Volksvermaken Roden.’ In de statuten van deze stichting is bepaald dat de bestuursleden van de stichting door het bestuur van de vereniging kunnen worden benoemd en ontslagen, waardoor de bestuurssamenstelling van de stichting altijd in handen ligt van het bestuur van de vereniging.

De dieren worden verzorgd door cliënten van PromensCare. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein. Hun betrokkenheid met de dieren, ongeremde enthousiasme en tomeloze inzet, maken de Kinderboerderij tot een keurig verzorgd terrein.

Daarnaast huisvest bij de Kinderboerderij een theeschenkerij, die eveneens door cliënten van PromensCare wordt onderhouden en gerund.

Donateur worden

Voor slechts tien euro per jaar, kan eenieder die de Kinderboerderij een warm hart toedraagt, donateur worden van de Kinderboerderij. Mede door toedoen van deze donateurs, kan de Kinderboerderij haar hoofd boven water houden. Daarnaast is de stichting voornemens om de Kinderboerderij uit te bouwen met een speeltuin, waardoor iedere euro van harte welkom is.

Seizoensopening

De Kinderboerderij trapt op zaterdag 7 april het nieuwe seizoen officieel af. Dat doen zij eerst om 11:00 uur met alle medewerkers, (traject)begeleiders, vrijwilligers en besturen. Vanaf 12:30 uur zullen zij een gezamenlijke lunch hebben, waarna ’s middags de seizoensopening zal plaatsvinden. Eén ding is zeker: als het aan de medewerkers van de Kinderboerderij ligt, wordt het wederom een topseizoen. Nu de lente ook eindelijk voor de deur lijkt te staan, is dit het ideale moment om de Kinderboerderij te heropenen. Tot zaterdag 7 april aan de Norgerwerweg 2 te Roden!

Voor het volledige programma, houdt u de Facebookpagina van Kinderboerderij Roden in de gaten of kijkt u op www.volksvermaken.nl/kinderboerderij.

Wat: Heropening seizoen Kinderboerderij Roden

Wanneer: zaterdag 7 april

Waar: Norgerweg 2, Roden

Info: www.volksvermaken.nl/kinderboerderij Facebook: ‘Kinderboerderij Roden’

Openingstijden Zomermaanden: maandag tot en met vrijdag 9:00 tot 16:45 uur, zaterdag en zondag 10:00 tot 16:45 uur.