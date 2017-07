Kinderboerderij veiliger en fraaier door nieuw pad

RODEN – Achterop het terrein de kinderboerderij wordt onder de vlag van Promens Care door de medewerkers hout gekloofd en verkocht en wel met zo veel plezier en inzet dat het hout niet aan- en weg te slepen is. De af- en aanvoer van hout ging dwars door de speeltuin. Met dank aan A. Hak B.V. en de Steenarend B.V. is een geheel nieuw pad aangelegd dat achterlangs over het terrein van de kinderboerderij loopt en uitmondt op het Windgat. Daardoor hoeft het transport van de houtkloverij niet meer door de speeltuin wat niet alleen een stuk veiliger is maar ook zorgt dat het gras van de speeltuin niet meer wordt vernield. Op de foto ziet u van links naar rechts: Gert Holthuis namens A. Hak B.V., Herman Holland namens de stichting Kinderboerderij en Albert Dijkstra namens de Steenarend B.V.