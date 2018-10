Kinderen koken gezond voor boffende bewoners Noorderkroon

RODEN – Afgelopen week kookten vier schoolkinderen voor de bewoners van de Noorderkroon te Roden. Dit alles deden zij in het kader van de Wereldvoedseldag, die afgelopen dinsdag wereldwijd werd gevierd. In de gemeente Noordenveld werd eerder een wedstrijd onder kinderen uitgeschreven, met als doel het schrijven van een eigen gezond recept. De finalisten mochten koken voor de bewoners van het verzorgingstehuis. De vier gelukkigen, Annemay, Loïs, Luuk en Femke, kookten uitgebreid voor de bewoners. Wethouder Alex Wekema reikte uiteindelijk de prijs uit voor het allerlekkerste recept. Winnaar werd Femke, leerlinge van OBS Het Valkhof. Met haar wrap serveerde zij een heerlijk gerecht. In ieder geval leverde de gezonde wedstrijd een heerlijke maaltijd voor de bewoners op. Daarnaast leerden de kinderen over het belang van gezond eten. Een win-win situatie dus!