Kinderen met diploma uit de Hullen

RODEN – Met een brede grijns verliet een grote groep kinderen onlangs zwembad de Hullen in Roden. Niet zo gek, want ze hadden allemaal een zwemdiploma in de hand. Voor diploma A slaagden Joas Janssen, Ryan Tuinstra, Colin Schat, Cheromy Vonk, Jona Tanasale, Brynn Nieboer, Demy van Bergen, Lieke Clement, Gwen Warnders, Niels Erenstein, Renz Ellens, David Aalbers, Lasse Aalbers, Luna Nieborg, Bram van Amstel, Deni Brkic, Zaffran Slijfer, Niels Vijfschaft en Thriza Lutjes. Diploma B: Chenoa Hollard, Wouter Boer, Maureen Boer, Indy Zuidland, Ingmar de Boer, Rohan van Duuren, Meng Han Yuan, Lotte Rozema, Lonne ter Steeg, Doutzen van der Plaats, Maarten Latour, Juliet Marie Bakker, Obie Nap, Tim van Bleek, Matthijs Matter, Pepper van Breukelen, Chiel de Boer en Linde Esposito. Voor diploma C slaagden Feline Sinnege, Renzo Bolt, Ilsa Bolt, Lars Mulder, Tess Alkema, Ryan Draaisma en Stijn Oudega.