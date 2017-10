Kinderevents in DorpshuisNij-Roon

NIEUW-RODEN – Het Dorpshuis in Nieuw Roden wil meer jeugd in het gezellige clubgebouw aan de Roderweg. En daarom werd er afgelopen vrijdag een heuse disco georganiseerd. Vanaf half zeven tot acht uur voor de groepen 3, 4 en 5, vanaf acht uur swingden de kids uit de groepen 6 tot en met acht op de hits van dj Doedie (Jos Doedens). En dat was me een feestje! De disco is hopelijk het begin van veel meer leuke activiteiten, weet Doedens te vertellen. Zo lijkt ook een halloweenparty in aantocht. De activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen in de omgeving. “We willen méér doen voor kinderen in het dorpshuis. Iedereen is van harte welkom. We brengen het onder de aandacht bij basisscholen in Noordenveld.”