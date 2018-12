Kinderkerstspel Roden, Op de Helte: Wijzen die reizen

RODEN – De drie wijzen zijn vrienden van elkaar en nu hebben ze besloten samen op reis te gaan. Want die bijzondere ster die ze plots zien, moet wel leiden naar een bijzonder kind. Voordat ze eindelijk aankomen hebben ze heel wat avonturen beleefd!

Er zijn tweeëndertig jonge spelers die dit speelse kerstverhaal tot leven gaan brengen. Er is hard gewerkt aan alle teksten instuderen, het decor wordt prachtig en de professionele licht- en geluidstechniek maken dit tot een echt evenement.

De uitvoering is op kerstavond, maandag 24 december, aanvang 19.00 uur in Op de Helte, Touwslager 125 te Roden. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor een goed doel.

Dit kerstspel wordt begeleid door leden van de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde en uitgevoerd door kinderen van de kindernevendienst, de Hobbykeuken en diverse basisscholen in Roden.