Kirsten Ipema: van dorpsbelangen naar wethouder

En dan sta je opeens voor joker. Met je voorspellinkjes. Op maandagmiddag, toen de Krant naar de drukker ging, meende ik nog dat Jan ten Hoor wethouder zou worden. Dat verkondigde ik al een aantal weken in deze column. Pas laat op de middag werd bekend dat Kirsten Ipema uit Langelo de tweede kandidaat-wethouder zou worden. Daar had ik totaal geen rekening mee gehouden, ondanks dat de naam al eens viel op de redactie. Maar goed, het kwaad was al geschied. De Krant was op weg naar de drukker, met mijn column op pagina 25. Deze week hopelijk geen oud nieuws in deze column. Tenzij laat op de dag zal blijken dat er een nieuw college is gevormd, zal dat niet het geval zijn.

Kirsten Ipema dus. Afkomstig uit Langelo en een bekend gezicht in Norg en omgeving. Ze maakt zich vooral hard voor haar eigen dorpje, waar ze een belangrijke rol speelt in het dorpsleven. Zo zette zij zich namens Dorpsbelangen Langelo in voor het behoud van de kroeg aldaar. Deze kroeg functioneert namelijk niet alleen als drinkgelegenheid, maar is veel meer een buurthuiskamer. Met een toneelvereniging, een sjoelvereniging en meerdere biljartclubs, een belangrijk instituut in het dorp. Haar bevlogenheid in die kwestie heeft er mede voor gezorgd dat Café Langelo in het najaar van 2017 haar deuren opende. Als zij met diezelfde bevlogenheid het wethouderschap zal aanvliegen, gaan we nog wat beleven de komende vier jaar. Ik ben benieuwd hoe zij zich als onervaren politica staande zal houden als wethouder.

De eerste twee wethouders zijn dus bekend, al is het nog niet officieel. De naam van Jan ten Hoor mogen we van ons lijstje schrappen. Ik zal proberen hem de komende tijd ook zo min mogelijk in deze column te noemen. Achteraf had ik ook beter moeten weten. Mijn voorspellingen zijn vaker inaccuraat. Of het nou gaat om het voorspellen van het weer, voetbaluitslagen of wethouders: ik zit er vrijwel standaard naast. Over de andere wethouder(s) valt nog te speculeren, maar ik denk dat ik een tijdje mijn mond houd. Ik ga er vanuit dat Wekema sowieso blijft, maar toen ik hem laatst tegenkwam op het gemeentehuis, deed hij wat mysterieus. ‘Je weet het nooit in de politiek’, zei hij. Wethouder Jos Huizinga, die momenteel sollicitaties heeft lopen bij andere gemeenten om wederom wethouder te worden, benadrukte dat ook. ‘Politiek is een raar spelletje’, zei hij. Daar ben ik inmiddels wel achter.

Het is natuurlijk ook nog afwachten of er een college van drie of vier wethouders zal worden gevormd. De insider uit Norg waar ik vorige week al over berichtte, verwacht dat het er drie zullen worden. In hoeverre ik hem nog serieus moet nemen is natuurlijk de vraag. Net als ik, zat ook hij flink mis wat betreft de wethouders. Maar goed, zijn redenatie is wel begrijpelijk. ‘Als ze met drie wethouders zitten, hebben ze allemaal een volledige baan.’ Dat kan inderdaad een goede reden zijn om voor drie wethouders te kiezen. Al heb ik het gevoel dat het wethouderschap sowieso een volledige baan is. Meer dan volledig nog, als je alles bij elkaar zult optellen.

Ook leuk. Een dikke week geleden sprak ik een inwoner van Peize. Zij sprak in tijdens het grote de Krant lijsttrekkersdebat en concludeerde dat er maar weinig vrouwen als lijsttrekker aanwezig waren. Daar had ze gelijk in, want het waren er welgeteld nul. Een gemiste kans, vond zij. Is de politiek dan een spel voor mannen? Het zal haar ongetwijfeld goed doen dat er nu is gekozen voor een vrouwelijke wethouder. En dat voor het eerst sinds 2002! Overigens dicht ik de inwoonster van El País, zoals het dorp in de volksmond zelden genoemd wordt, een toekomst in de politiek toe. Ze zag het volgens mij wel zitten. Deze week gaat ze zelfs een fractievergadering bijwonen van een politieke partij in de gemeente Noordenveld. En dat terwijl zij zich nooit eerder interesseerde voor de gemeentelijke politiek. Bijzonder hoe zoiets ontstaat. Van het een op het andere moment besluiten dat je iets voor de gemeenschap wil betekenen. Waar zo’n debat al niet goed voor kan zijn..

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema