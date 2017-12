Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld

Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

In het fraaie kantoor van Klaas Smid, neemt de burgervader plaats aan een ronde tafel. Hier spreekt hij wekelijks met ‘zijn’ college en pogen zij wijze besluiten te vormen. Terugkijkend op 2017, ziet hij vooral een heel boeiend jaar. ‘Er gebeurt altijd wel iets in deze gemeente’, zegt Klaas, van oorsprong afkomstig uit Hoogeveen. Sinds twee jaar woont hij in Roderwolde, waar hij zich thuis voelt. ‘Al is het wel heel anders dan Hoogeveen. Roderwolde is een klein dorpje, Hoogeveen een stad. Maar ik vind het er fijn wonen.’

Wat het absolute hoogtepunt van het afgelopen jaar is, weet Klaas niet zo snel. Er gebeuren veel leuke dingen, zo stelt hij. ‘Neem nu de bezoeken aan mensen die een diamanten huwelijk of een honderdste verjaardag vieren. Men denkt vaak dat dit een verplicht nummertje is, maar zo voelt het helemaal niet. Ik vind het juist leuk om in gesprek te gaan met deze inwoners en gewoon een praatje te maken.’ Privé was het een prima jaar, voor onze burgervader. ‘Roderwolde bevalt uitstekend en mijn vrouw heeft het naar haar zin: ook niet onbelangrijk. Mijn kinderen hebben beiden een mooie baan gevonden, wat natuurlijk erg leuk is’, zegt Klaas. Privé heeft Klaas geen dieptepunten meegemaakt – waardoor hij met recht over een goed jaar kan spreken -, maar op het professionele vlak is het vertrek van wethouder Reint-Jan Auwema toch wel een smet op het jaar. ‘We zijn samen aan een termijn begonnen en dat wil je ook afmaken. Er was een goede samenwerking onderling en de sfeer in het college was goed. We hadden leuke debatten, maar hadden ook veel gein met elkaar. We moeten het vertrek van Auwema niet zwaarder maken dan het is. Het leven gaat gewoon verder. Vergelijk het een beetje met een voetbalclub, waarvan een speler wegvalt. Als dat dan een goede speler is, dan baal je helemaal. Auwema was een man die nog wel eens irritatie opwekte, maar ik kon nooit boos op hem worden.’

Over zijn werk als burgemeester, kan Klaas alleen maar enthousiast zijn. ‘Je hoort vaak dat dit de mooiste hondenbaan is die er bestaat. Het is hard werken, maar daar is nog nooit iemand van dood gegaan. Het geeft bovenal veel plezier en voldoening. Meestal is mijn baan gewoon heel leuk, al ben je soms blij als een bepaalde vergadering erop zit. Maar algemeen beschouwd geeft deze baan mij meer energie, dan dat het kost.’ Over de gemeenteraad – wat in maart 2018 veel personele wijzigingen gaat kennen – is Klaas positief. Desondanks heeft de burgemeester wel een tip voor de gemeenteraad. ‘Er mag wel meer onderling gedebatteerd worden. Ik zie vaak dat raadsleden iets aan het college vraagt, en dan antwoordt het college keurig. Maar onderling wordt het debat dan niet gevoerd. Dat is jammer, en daar ligt voor mij denk ik ook een mooie taak in.’

Klaas, die zelf opgroeide in een echt voetbalgezin en wiens broer zelfs bij Go Ahead Eagles speelde, volgt de 2e Klasse K op de voet. ‘Het wordt een spannende strijd en het is mooi om te zien dat Roden, Peize en GOMOS het goed doen. Ik hoop dat één van hen kampioen wordt. Wie? Dat maakt me niet zoveel uit, als het maar een terechte winnaar is. Het liefst met verzorgd en aanvallend voetbal, daar hou ik van’, zegt de voormalig middenvelder en rechtsback, die graag mee op stoomde om een puntgave voorzet af te leveren. ‘Dat is het mooiste..’

Veel tradities rondom de feestdagen heeft Klaas niet. ‘Ik heb één broer en wanneer je beide ouders overleden zijn, is het fijn om samen de kerst door te brengen. Op oudjaarsdag ga ik wellicht nog even naar de MFA in Roderwolde, voor de oudejaarsborrel. Die was vorig jaar erg geslaagd. Vuurwerk afsteken doe ik niet, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik vind het wel mooi om naar siervuurwerk te kijken en ben absoluut geen tegenstander, maar ik steek het zelf nooit af.’

De Kerstmok geeft onze burgemeester door aan Peter Sluiter, van het Gevangenis Museum in Veenhuizen. ‘Hij heeft met het Pauperparadijs een geweldig evenement mede op poten gezet, waar de gemeente veel baat bij had. Daarnaast is het leuk dat de Mok ook in Veenhuizen terecht komt, lijkt me.’