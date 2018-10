Klachten na de bevalling? De bekkenfysiotherapeut kan een uitkomst bieden.

RODEN – Voor nog te veel vrouwen is de rol van de bekkenfysiotherapeut na de bevalling niet bekend. Veel vrouwen blijven na de bevalling zitten met vragen over veranderingen met betrekking tot plassen, ontlasting, gemeenschap of pijn in het bekkengebied. De bekkenfysiotherapeut kan hierin een belangrijke rol vervullen en Annemieke Rinsema, van Bekkenfysiotherapie Rinsema, schenkt hier aandacht aan. ‘Het taboe op dit onderwerp moet er af’, meent zij. ‘Vrouwen moeten weten waar ze met dergelijke klachten naar toe kunnen.’

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in de bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Mensen met problemen in die gebieden, weten de praktijk van Annemieke doorgaans wel te vinden. De vrouwen die na hun bevalling klachten ondervinden, blijven té vaak nog uit. Tijdens de zwangerschap krijgen zij doorgaans intensieve zorg en begeleiding, maar na de bevalling stopt dat. De enige nazorg is dat controle bij de verloskundige, zes weken na de bevalling. En dat terwijl veel vrouwen toch klachten ondervinden na de bevalling, zegt Annemieke. ‘Een voorbeeld hiervan is urineverlies. Eén op de vier vrouwen heeft hier last van. Vaak weten zij niet waar ze met dergelijke klachten heen kunnen gaan’, aldus Annemieke, die juist bij dergelijke klachten gerichte oplossingen kan bieden. Zo nodigt zij vrouwen uit voor een zogeheten ‘postpartum spreekuur’. ‘Vanaf zes weken tot aan één jaar na de bevalling, nodig ik vrouwen uit op dit spreekuur. Zo hoop ik het taboe van deze klachten in het bekkengebied de kop in te drukken’, zegt Annemieke.

‘Als je lang blijft doorlopen met de genoemde symptomen, is er kans dat de klacht erger kan worden en daardoor de herstelperiode ook langer zal zijn. Vandaar dat ik hoop dat vrouwen na hun bevalling de bekkenfysiotherapeut in hun achterhoofd houden. De problemen zijn er en gelukkig kunnen die verholpen worden. De eerste stap is om er over te praten’, stelt Annemieke.

Per 1 juni heeft Annemieke haar praktijk in Zorgcentrum de Brink. Het nieuwe zorgcentrum in het hartje van Roden is nog maar kort open dus en er is nog ruimte voor meerdere zelfstandige Zorgverleners.

De enige geregistreerde bekkenfysiotherapeut in de omgeving van Roden zetelt hier al wel. Bekkenfysiotherapie Rinsema vindt u aan de Brink 3 te Roden (9301 JK). Meer informatie: info@praktijkrinsema.nl of 050 364 3391.