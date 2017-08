Kledingbank start actie inzamelen sportkleding

NOORDENVELD – In de maand september gaat de Kledingbank van start met een inzamelingsactie specifiek gericht op sportkleding. Van 1 september tot en met 1 oktober zullen op een zestal plaatsen in de gemeente Noordenveld wasmanden komen te staan waarin een ieder sportkleding en of sportschoenen kan deponeren. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door de sportcoaches. Vera Wagenaar van de Kledingbank en Froukje Temming als coördinator van de Sport- en cultuurcoaches bij Welzijn in Noordenveld zijn bij de kledingactie betrokken.

´We vinden dat iedereen in de gemeente mee moet kunnen doen met de samenleving. Daar horen zeker ook sportactiviteiten bij. En als je sport, heb je goede kleding nodig, zo simpel is het. Voor mensen met een smalle beurs en gebonden aan een bijstandsinkomen, kan deze kleding actie voordelen bieden. Ik hoop dat deze actie aanslaat en een jaarlijks vervolg gaat krijgen,´ laat Froukje Temming weten. Vera Wagenaar beaamt die gedachten. ´Er is bij onze kledingbank veel vraag naar sportkleding en ons aanbod is helaas erg klein. Een paar trainingsbroeken, enkele sportshirtjes en een drietal gympies. Meer niet. Vooral aan jongens en volwassenen sportkleding hebben we een groot gebrek. Nu deze actie is opgezet hopen wij meer mensen te kunnen bedienen,’ zegt Vera Wagenaar.

De Kledingbank aan de Eerste Energieweg 17-d in Roden gaat vanaf oktober weer open. Op dit moment wordt de zomercollectie vervangen door de winterkleding. De Kledingbank is er voor mensen in de bijstand. Kleding wordt per stuk en per persoon uitgegeven. Vera Wagenaar: ‘Het is beslist niet zo dat iemand er vandoor kan gaan met 10 voetbalshirtjes of zo iets. We hebben een systeem dat afhankelijk van het aanbod voor iedereen gelijke kansen geeft. Best wel prettig, het werkt goed op die manier en zowel wij als vrijwilligers als onze doelgroep kunnen daar goed mee uit de voeten.’

Froukje Temming geeft aan dat de publiciteit zich onder andere zal richten op sportverenigingen en scholen. ‘Daar zit vooral onze doelgroep. Het gaat niet alleen om kindersportkleding. Ook aan volwassenen sportkleding hebben we behoefte. Alles is welkom. Je kunt denken aan gymkleding, sportschoenen, trainingsjassen en -broeken, zwemkleding en wat al niet meer.’

De wasmanden komen te staan in de sporthal van Peize, De Brinkhof en het Bewegingscentrum – Molenduinbad in Norg, bij VV Nieuw Roden en sportcentrum De Hullen en VV Roden.