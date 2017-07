Kleintje Cultuur: Meike Boon, schrijfster van winnend griezelverhaal

‘Een wereld bezoeken die zo anders is dan die van mij, dat vind ik geweldig’

RODEN – 31 januari van dit jaar hoorde ze het. Haar verhaal wordt opgenomen in een verhalenbundel die wordt uitgegeven door een uitgeverij. Voor Meike Boon (15) uit Roden haar debuut als schrijfster. Meike is gek op lezen. Als kind al. Kan zich helemaal verliezen in het verhaal van het boek dat ze leest. Fantasieverhalen. Op een goed moment besloot ze om het zelf eens te proberen. Al surfend op het web ging ze op zoek naar potentiele onderwerpen. Stomtoevallig kwam ze op een schrijfwedstrijd van uitgeverij De Klimmende ster. ‘Schrijf een verhaal voor Young Adults met maximaal 3000 woorden’, luidde opdracht.

Meike bedacht zich niet. Dit was dé kans om te ontdekken of ze over schrijverstalent beschikte. Vóór 31 december moest haar verhaal binnen zijn. Vlak voor de sluitdatum drukte ze op verzenden. Met succes. Ze viel op. Meike –midden in de examenperiode van het atheneum op de Lindenborg- schrapte even een klein plekje in haar agenda voor de Krant en vertelt over haar debuut. “In groep5 al, verslond ik zo’n beetje alle boeken uit de van de Meester de Vriesschool. Boeken met fantasieverhalen. Ik ben gek op fictie. Kan er helemaal in op gaan. En dan is het moeilijk om me eruit te krijgen. Wat me zo aanspreekt? Een wereld bezoeken die zo anders is dan die van mij, dat vind ik geweldig.”

Het liefst moeten de verhalen die Meike leest een boodschap hebben, vertelt ze. Trouw blijven aan jezelf is daar een voorbeeld van. “Ik zie het veel in mijn eigen omgeving. Meiden en jongens van mijn leeftijd zijn soms best onzeker. Dan gaan ze zich aanpassen aan anderen, in de hoop ergens bij te horen. Ik zie het om me heen gebeuren. Maar doen alsof je iemand anders bent werkt nooit.”

Zelf leest de jonge schrijfster veel boeken van Rick Riordan. ‘Het Verdoemde zwaard’ heet het boek dat nu op haar nachtkastje ligt. Een boek over de Noorse mythologie. “Hoe hij zulke gevarieerde personages weet te maken, die allemaal hun eigen verhaal hebben vind ik ongelofelijk knap.” Tot slot nog even over haar winnende verhaal. Familiereünie heet het. Een fragment: ‘ik denk terug aan de laatste Kerstmis in dit huis. We hadden met de hele familie gegeten en veel gelachen. Het was een van de mooiste dagen uit mijn leven. Maar toen kwamen zij. Zij die ontstaan zijn uit verdriet, chaos en woede. Als ze je eenmaal te pakken hadden, maakten ze je tot een van hen.” Nieuwsgierig naar hoe het afloopt? Aankomende zaterdag houdt Meike Boon om 16:00 een signeersessie in Boekhandel Daan Nijman. Het boek is te koop voor 12,50 en bevat nog 16 andere spannende verhalen.