Kleintje Cultuur: The Rock Legends

‘We gaan door zolang we gevraagd worden. Met de rollator op de P als het moet’

RODEN – Alsof de Stones binnen kwamen denderen, donderdagmiddag op de redactie van de Krant. Rockers van een jaar of 70 die luidruchtig door elkaar heen tetteren over hun helden. The Shadows, Chuck Berry, Cliff Richard, Beatles én over de legendarische rockband The Javelins, waarmee een aantal van hen zelf zalen plat speelden. Allemaal spelen de mannen nog steeds in hun eigen band. Een paar keer per jaar bestijgen ze samen het podium. Het verhaal over een vriendenband die per toeval in 2015 bij elkaar kwam: The Rock Legends. “De vraag wanneer we moeten stoppen speelt niet bij ons. Zolang we gevraagd worden gaan we door.”

Lourens Leeuw (71), Rieks Folgerts (70), Joop (Jopie voor de crowd) Hamming (70) en Wim Feith (69) kennen elkaar al bijna hun hele leven. Een leven dat slechts één rode draad kent: rock & roll. Speelden in de jaren 60 in Het Krotje, een oude wasserette ergens in een buitenwijk van Groningen. “Iedereen kwam daar. Bands uit de stad en plattelandsbandjes”, vertelt Rieks Folgerts die zelf in zo’n plattelandsband speelde. “Die jongens uit de stad hadden de beste spullen, de mooiste gitaren. Daar konden we niet tegenop.”

Zanger en basgitarist Lourens, Lou voor insiders, stond op 15 april 1967 in het voorprogramma van de Rolling Stones en op het podium van Pinkpop. Maakte muziek met Herman Brood, Nina Hagen en Cuby & The Blizzards. De rocker die z’n haren verft –“Moccabruin, prima toch? Grijs kan altijd nog.”- is nog steeds goed voor zo’n 70 betaalde optredens per jaar. Zijn absolute held: Little Richard. “Long Tall Sally wordt het gedraaid op m’n graf. Het was het eerste rock ’n rollnummer dat ik hoorde. Op de kermis was het. Rock & Roll was verboden op de zenders. Ik luisterde het op een krakende middengolfzender van Radio Luxemburg.”

Zanger, gitarist en entertainer Rieks Folgerts loopt over van onvervalste rock ’n roll-verhalen. Ratelt –regelmatig onderbroken door Lou voor wat aanvullende details- de ene na de andere herinnering op. Folgerts was artiest in zijn eigen café. Dé trekpleister van café de Engelstede in Engelbert. “Mannen als Mick Taylor, de gitarist van de Stones, Jan Akkerman en Ike Willes kwamen daar. We waren mateloos populair.” Samen met Johan Raspe vormde Folgerts het legendarische duo Askay Brothers. Naargens beter as thoes (geschreven door Groninger streektaalzanger Ede Staal) werd een regelrechte hit. Nog steeds staat hij regelmatig op het podium met de Lou Leeuwband, de band van Lourens Leeuw en vormt –ie een duo met z’n eigen vriendin. Doen theatershows samen. “Belastingtechnisch speel ik nog maar één keer per jaar voor een bos prei, haha!”

Wim Feith (slaggitarist en vocals) en Joop Hamming (drums), de rustigste van de vier, komen amper boven de sterke verhalen van Lou en Rieks uit. Wim en Joop kennen elkaar al hun hele leven. In 1962 richtten ze samen de Groningse rockband The Javelins op. Razendpopulair was de band. In 2007 verscheen er, ter ere van het 45-jarig bestaan, zelfs een boek over de band: It’s only R&R but we like it. In oktober 2008 kwam er abrupt een eind aan het avontuur. Zanger Jan Stuiveer overleed plotseling op 61-jarige leeftijd. Dat hakte er zo in, reden voor Wim en Joop om te stoppen. “Ergens begin 2015 werd ik gebeld door Piet de Boer van Onder de Linden. Of we weer eens een sixtiesfeest wilden organiseren in zijn kroeg”, vertelt Wim. “Toen heb ik meteen de andere jongens gebeld. Die waren er direct voor in. The Rock Legends was geboren. Een paar keer per jaar staan we samen op het podium.” Zo’n 50 nummers staan er op de playlist van de rockers. Covers van rockbands van weleer. Nummers van hun helden. Van The Shadows tot Elvis Presley. “De vraag wanneer we stoppen speelt niet bij ons. We gaan door zolang we gevraagd worden. Met de rollator op de P als het moet”, besluiten de mannen.