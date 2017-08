Kleintje Cultuur: Trienke van Kammen exposeert in ’t RAShuys

‘De wonderlijke schoonheid van de natuur fascineert me’

RODERESCH – Al haar leven lang is Trienke van Kammen gefascineerd door de natuur. Verwonderde ze zich over de wonderbaarlijke schoonheid van de klaproos. Hoe er uit zo’n minuscuul zaadje zo’n prachtige bloem kon komen. God moest wel een geweldig architect zijn, verklaart Trienke de schoonheid van de natuur. Veel van haar lievelingsbloemen legde ze in olieverf vast op linnen. Want schilderen is –net als tekenen- haar tweede natuur. In gesprek met de kunstenaar die in Nieuw-Roden geboren is, in Buitenpost woont en in Roderesch exposeert. Tot en met september is haar werk te bewonderen in ’t RAShuys, op zondagmiddag 27 augustus is Trienke zelf aanwezig om te vertellen over haar werk.

Als kind ontdekte ze dat ze talent had voor tekenen. Haar Donald Duckjes vielen op. Talent dat ze pas op latere leeftijd verder ontwikkelde. Als moeder van 7 kinderen en een drukke baan als conciërge op het Lauwers College had ze het druk zat. Vijftien jaar geleden zette ze haar eerste doek op de ezel. Daarna is –ie nooit meer leeg geweest. Landschappen, weidse uitzichten, boerderijen verscholen tussen boomgaarden, indrukwekkende wolkenluchten, vogels, vaarten, portretten en bloemen. Héél veel bloemen. Bijna alle werken hebben één overeenkomst: ze zijn groot. “Daar houd ik van, van grote doeken. Ik ben met schilderen juist heel pietluttig. Tot in het kleinste detail moet het kloppen”, vertelt Trienke die schilderlessen volgt bij niemand minder dan Jan Kooistra uit Dokkum. En die is maar wat blij met zijn leerling uit Buitenpost. Want Trienke is echt goed, vindt hij. “Ik kwam bij hem met een vraag. Wilde graag wat losser leren schilderen. Ik werk heel precies. Fijntjes. Die losse techniek wilde ik ook beheersen. Jan Kooistra heeft me zóveel verder gebracht. We werken met de allerbeste materialen, Brussels linnen en Rembrandt verf.” Schilderen doet Trienke in de kamer, waar ze een perfecte lichtinval heeft. Altijd staand achter de ezel. Op een stoeltje in elkaar gedoken kan ze niet. Haar atelier ligt verscholen achterin haar idyllische bloementuin. Aan de wanden violen, papavers, een winters tafereel. En 2 portretten. Van haar kleindochtertje en kleinzoon. Zó sprekend, zó echt, alsof het foto’s zijn. Op de tafel een dik boek met haar hele oeuvre. En dan bescheiden: “’t Is nog aardig wat hè?”

Trienke exposeert permanent in China Garden, het Chinese restaurant in Buitenpost. In ’t RAShuys is haar werk nog te zien tot eind september. Op 27 augustus is ze zelf van 14:00 tot 18:00 aanwezig in het dorpshuis aan de Giezenstraat 3 in Roderesch. Trienke werkt ook in opdracht. Nieuwsgierig naar haar werk? Zeker even langskomen de 27e in ’t RAShuys. Een ontmoeting is meer dan de moeite waard. ’t RAShuys, Giezenstraat 3 Roderesch. Web: www.rashuys.nl