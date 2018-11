Klussers kijken ogen uit

NORG – Afgelopen week bezochten enkele vrijwilligers van Welzijn in Noordenveld Donderboerkamp. Dit gebied ligt op het voormalige munitiecomplex precies op de grens van Norg en Donderen. De helft van het gebied Donderboerkamp wordt beheerd door Zorgboerderij Prins. De andere helft door de PEERGroup. Zorgboerderij doet op het terrein aan diverse vormen van dagbesteding en dat voor ongeveer 25 deelnemers.

WiN organiseert elk jaar een excursie voor haar vrijwilligers van de klussendienst, de computerdienst, de Treftuin van de Scheepstraschool in Roden en het repaircafé. 20 personen hadden zich voor de excursie opgegeven en zij werden warm welkom geheten door Luuk Prins. Hij verhaalde in allerlei opzichten de voordelen van Donderboerkamp voor de deelnemers.

‘Het hele terrein lijkt gesloten, maar wie wil is welkom voor het drinken van een kop koffie. Iedereen is hier welkom. Op Donderboerkamp kunnen deelnemers omnder andere werken in een dierenverblijf, een creatieve ruimte en is er een houtwerkplaats,’ zei Luuk Prins. Alle vrijwilligers waren onder de indruk van het gebodene. Na afloop was er in de Huiskamer in Langelo nog een hapje en drankje. WiN organiseert jaarlijks een dergelijke excursie als dank voor het vele werk van de vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar werden weer enkele honderden klanten geholpen met een kleine klus.