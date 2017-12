Knapperend haardvuur lokt Ongenode Gast naar Norg

NORG – Op het donkere schoolplein van OBS de Hekakker, knisperen vuurkorven en schijnt kerstverlichting. Het is weer tijd voor het jaarlijkse kerstdiner, een terugkerende traditie op bijna iedere basisschool in Nederland. Ook in Norg lijkt deze traditie heilig en hebben ze die zelfs de afgelopen jaren uitgebreid met een kerstconcert en een heus kerstcafé. Voor de Ongenode Gast een mooie gelegenheid om eens polshoogte te nemen.

De Ongenode Gast is vroeg: alleen de leraren van de Hekakker zijn al aanwezig om de eerste voorbereidingen te treffen. ‘De eerste ouders en kinderen, zullen pas over een kwartier binnendruppelen’, meldt Han Kemker, directeur van de basisschool in Norg. De altijd hartelijke Han, vertelt over de nieuwe tradities die de school erop na houdt. ‘Het kerstconcert wordt nu al een aantal jaren verzorgd door ons kerstkoor. Daarnaast organiseren we nu voor het vierde jaar een kerstcafé voor de ouders. Dit hebben wij in het leven geroepen, omdat het voor de ouders nogal vliegen is op zo’n avond. Ze moeten de kinderen en het eten brengen, en anderhalf uur later halen ze alles weer op. Nu blijven de ouders gezellig op school, onder het genot van een hapje en een drankje. Dat is veel handiger en bovendien heel gezellig.’ De grote hal is in ieder geval ondergedompeld in de kerstsferen. Zo hebben leraren het er altijd druk mee. Sinterklaas is nog niet in het land, of de eerste kerstbomen worden weer opgetuigd. Het mag dan nogal wat voeten in de aarde hebben, het is het team van de Hekakker wel gelukt om een sfeervolle setting te creëren.

Ondertussen zijn de leraren drukdoende met het organiseren van het kerstdiner. Hilda Venema, sjouwt spullen van het ene lokaal naar het andere, terwijl conciërge Appie Oosting alle werkzaamheden scherp in de gaten houdt. De Ongenode Gast besluit even een kijkje te nemen in één van de lokalen, die net als de rest van de school, feestelijk aangekleed en verlicht zijn. Meester Jeroen Goudbeek ontvangt de Ongenode Gast hartelijk. Hij geeft les aan de groep 8 en vertelt dat hij rekent op een leuke avond. ‘Voor deze groep is dit natuurlijk een jaar van afscheid nemen. Dat maakt het voor hen extra bijzonder. Gelukkig hebben we een hele leuke groep.’ Jeroen heeft er dan ook zin in. Ondertussen valt de blik van de Ongenode Gast op de goedlachse tronie van Collin Versnel. Hij heeft voor de gelegenheid een speciale kersttrui aangetrokken en een rode kerstmuts op zijn hoofd gezet. Een echte entertainer, zo blijkt.

Inmiddels druppelen de ouders met kinderen inderdaad binnen. Thijmen Rooske, vorige week nog winnaar van de Hartenactie van de Krant, loopt met een glimlach van oor tot oor naar binnen. Hij heeft er zin in. Voor de kinderen is een dergelijk kerstdiner toch één van de hoogtepunten van het jaar. Alle jongens en meisjes hebben dan ook hun best gedaan, om er op hun best uit te zien. Gekamde haren, gestreken overhemden en glisterende jurkjes sieren de enthousiaste leerlingen van de Hekakker.

Ook de ouders zijn in een goede bui. Neem nou Rolf Hofsteenge, die maar wat graag poseert voor de camera. ‘Fotootje knippen?’, vraagt hij. Goed gezien Rolf. Verder treffen we onder andere Ronnie Meijer, Myrna Speelman en juf Ubelien.

Wanneer iedereen binnen is en het eten alvast heeft klaar gezet, haast men zich naar de grote hal. Daar wacht het kerstkoor met smart op zijn publiek. Na een fraaie opening van de avond, spoeden de kinderen zich naar hun lokaal en begeven de ouders zich richting het kerstcafé. Het bleef nog lang gezellig in Norg..

Wat: Kerstdiner en kerstconcert OBS de Hekakker

Wanneer: woensdag 20 december

Hoe laat: 16:30 uur