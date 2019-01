Knotsgekke ontknoping Voetbalgala

LEEK – VAKO, Nieuw-Roden, HFC’15, NEC Delfzijl en GOMOS hebben zich zaterdagavond geplaatst voor de tweede ronde van het Leekster Voetbalgala. Ook FC Zuidlaren mag op 5 januari aantreden. Dit na een knotsgekke ontknoping, in een goed gevuld Sportcentrum.

In Poule I was VAKO verreweg de beste. De titelkandidaat uit Vries won alle wedstrijden en eindigde ver voor Nieuw-Roden, Zevenhuizen, Aduard 2000 en Harkema Opeinde. De strijd om plaats twee en drie was zinderend. Drie ploegen streden om de kwalificatieplaatsen: Nieuw-Roden, Zevenhuizen en Aduard 2000. Het uit het B-toernooi gekomen Zevenhuizen maakte indruk. De rood-zwarten kwamen tegen het ongenaakbare VAKO zelfs voor (maar verloren wel ruim). In de derby tegen Nieuw-Roden was het uitblinker Jurjan van Esch die Zevenhuizen naar een 2-1 voorsprong schoot en na de 2-2 nog de paal trof. Doordat de drie clubs allen vier punten hadden –en Zevenhuizen en Aduard ook in doelsaldo gelijk stonden- kwam het op de laatste wedstrijd aan: Zevenhuizen-Aduard. Het werd een ware thriller. Ook in dit duel was Jurjan van Esch de man. Maar het aanvankelijk betere Zevenhuizen liet een 2-0 voorsprong glippen. Aduard kwam sterk terug, Zevenhuizen was de grip kwijt. Vlak voor tijd nam Aduard de leiding over, een minuut voor tijd werd het toch nog 3-3. Strafschoppen moesten een winnaar aanwijzen. Ook de penaltyreeks was superspannend. Zevenhuizen trok uiteindelijk aan het langste eind (5-3) en vierde dit uitbundig. Even was er consternatie, toen bekend werd gemaakt dat niet Zevenhuizen, maar Zuidlaren als beste nummer drie doorgaat, vanwege een beter doelsaldo. Want: de penaltyreeks ging om de nummer drie in de stand aan te wijzen. In het sportcafé was de leiding van Zevenhuizen al snel relativerend. “We hadden moeten winnen. Het ging ons om de B-finale.” Nieuw-Roden eindigde als tweede en zit net als vorig jaar in de tweede ronde. In groep J ging de strijd tussen HFC’15, NEC Delfzijl en GOMOS. GOMOS, dat geen zaalvoetbalcultuur kent, deed het knap tegen de zaalvoetballers (maar wel eerste elftal spelers) van Kees Pranger. In de onderlinge partij leek GOMOS zelfs te winnen, maar kreeg in het eindsignaal nog de 1-1 om de oren. HFC’15 – met de meer dan ervaren Hossein Roghani- werd groepswinnaar en is weer terug bij de laatste zestien. Debutant NEC (vervanger van SVZ dat zich had ingeschreven bij drie toernooien) werd keurig tweede, terwijl GOMOS zich als nummer drie ook plaatste. Glimmen kan terugkijken op een verdienstelijk debuut en eindigde nog voor DIO Oosterwolde.

De volgende clubs hebben zich geplaatst voor de tweede ronde: De Griffioen, ODV, De Wilper Boys, TLC, Marum, Fc. Grootegast, ONR, VEV’67, Grijpskerk, Niekerk, VAKO, Nieuw-Roden, HFC’15, NEC Delfzijl, GOMOS en FC Zuidlaren. De tweede ronde wordt gespeeld op zaterdag 5 januari. Donderdag 3 januari is de tweede ronde van het damestoernooi.

Indeling tweede ronde A-toernooi

Poule P: Fc Grootegast, Niekerk, GOMOS en De Griffioen

Poule Q: VEV’67, ONR, ODV (za) en FC Zuidlaren

Duels P en Q op 5 januari van 16.00-19.00 uur.

Poule R: HFC’15, Nieuw Roden, TLC en De Wilper Boys

Poule S: Marum, NEC Delfzijl, Grijpskerk en VAKO.

Duels R en S van 19.00-22.00 uur.

De nummers één en twee van de vier groepen gaan door naar de eindronde op zaterdag 12 januari.

Topscorers A-toernooi: Robbin Wagenaar (De Griffioen) 7, Jeroen Dijkstra (De Wilper Boys) 6 Bjorn Wagenaar (De Griffioen) 6

Topscorers B-toernooi: Jordi Hamming (FC Zuidlaren) 15, Sonson Lyklama (SV THOR) 8, Jurjan van Esch (Zevenhuizen) 7