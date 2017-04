Knotsgekke slotfase levert Rodenburg winst op

REGIO – KV Noordenveld uit Roden ging stevig onderuit in Dokkum: 26-17. ‘We waren niet aanwezig genoeg met z’n allen’, reageerde trainer/coach Jan Willem Venekamp na afloop. De verschillende in de top van deze klasse zijn erg klein. Door de nederlaag zijn de Roners gezakt naar een gedeelte vierde plaats met twee punten achterstand op de koploper.

Rodenburg uit Leek won in een knotsgekke laatste gedeelte van de wedstrijd. Gek? Ja, want bij een stand van 20-20 en met nog slechts een paar tellen op de klok kregen de Leeksters een strafworp. Die werd tot drie keer toe overgenomen, vanwege het te vroeg inlopen van een tegenstander. Bij de derde poging was het raak – de eerste twee waren gemist- en won Rodenburg met 20-21 van Atalante. Door deze overwinning en de overige uitslagen in de poule kan Rodenburg nog steeds blijven kijken naar de eerste plaats, wel zullen dan alle overige wedstrijden sowieso winnend afgesloten moeten worden