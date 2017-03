Koekeloeren naar boeven vanuit het klimbos naast de bajes

VEENHUIZEN – Naast de bajes in Veenhuizen wordt vanmiddag een klimbos geopend. Avonturiers kunnen 5 meter omhoog klimmen en kijken uit op het voetbalveld waar de gedetineerden een balletje trappen. Het parcours is opgezet door Duncan Stavers en Maaike Linschoten van Actief Veenhuizen. Sinds een jaar of 4 zorgen zij voor reuring in het dorp met activiteiten als mountainbiken, vlottenbouwen en boogschieten. Het klimbos is door Stavers zelf aangelegd, hij is er sinds de vergunning van begin 2016 een jaar zoet mee geweest. En vanaf vandaag kunnen waaghalzen zich van boom naar boom bewegen via planken, touwen en netten. Om 15:15 opent burgemeester Klaas Smid het klimbos officieel.