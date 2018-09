Koffiedik kijken

Column 82

“Toe maar, vier zetels voor 50Plus, acht zetels voor VZ Westerkwartier, vijf zetels voor Sterk Westerkwartier. Ze zullen toch wel weten dat er in totaal maar 33 raadszetels beschikbaar zijn?” Een terechte vraag van de best twitterende wethouder van het Westerkwartier. Bert Nederveen maakt de optelsom en komt voor deze genoemde drie partijen op 17 zetels. Dat is in theorie genoeg om de christelijke partijen CDA en ChristenUnie in de oppositiebankjes te drukken. Al zal dat uiteraard niet zomaar gebeuren, want ook CU zet in op acht zetels, aldus Koos Siegers. Het CDA heeft zich nog niet openlijk uitgesproken, maar wie kijkt naar de huidige machtsverhoudingen in politiek Westerkwartier kan niet anders dan concluderen dat CDA zich richt op een electorale overwinning. Krijgen ook CDA en CU hun gewenste aantal zetels dan kunnen alle andere partijen wel fluiten naar raadszetels, want op is op.

Het is onwaarschijnlijk, maar niet ondenkbaar dat 50Plus, VZ en Sterk Westerkwartier hun wensen werkelijkheid zien worden. Geen van de ambities zijn niet te realiseren. Wel zijn ze gebaseerd op de hoop dat hun doelgroep naar de stembus gaat én dat de genoemde partijen gedurende de campagneperiode de wind vol in de zeilen blijven houden. Vier zetels voor 50Plus? Het kán. Meer dan de helft van de kiezers in het Westerkwartier is 50 jaar of ouder en met de recente ontwikkelingen (lees: onrust) binnen het welzijnswerk in het achterhoofd kan 50Plus zomaar op veel steun en stemmen rekenen. Toegegeven, vier is veel, maar niet onmogelijk. Datzelfde kan gezegd worden van Sterk Westerkwartier. Collega-journalisten zullen beamen dat zij heel goed de mailboxen van de regionale journalisten weten te vinden. En daar is uiteraard niets mis mee. Gooi er vervolgens een paar -al dan niet haalbare- statements in over referendums, koopzondagen en de A7 en je weet je als partij verzekert van een plekje in de spotlight. Vijf zetels? Zeer ambitieus, maar gelet op het landelijke succes van lokale partijen niet onhaalbaar. Datzelfde geldt voor VZ Westerkwartier die zich in Grootegast al langer ‘de grootste’ mogen noemen. Als VZ hun succesformule weet uit te rollen in de andere drie gemeenten is alles mogelijk. Zelfs het schitterende aantal van acht zetels. En ook de christelijke partijen kunnen, zoals altijd, op hun achterban rekenen. Het maakt het moeilijk een accurate voorspelling te doen. Meer dan ooit is het koffiedik kijken.

Er staat wat op het spel. Niet alleen belooft de strijd om de zetels fel te worden, want de belangen zijn groot, ook is er écht wat te kiezen. Want VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zijn eveneens betrouwbare en gerenommeerde partijen. Partijen die niet zijn weg te denken uit de lokale politiek en hun sporen in het verleden ruimschoots hebben verdiend. Ook lokaal. En toch zijn er maar 33 zetels te verdelen, merkt Nederveen terecht op. De conclusie die we vooraf kunnen trekken is dat we niet alle negen partijen tevreden uit de verkiezingen zullen zien komen. Dat is dan ook het enige zekerheidje vooraf. Er zullen winnaars worden aangewezen. En daar waar er een winnaar is, is er ook een verliezer. Of verliezers. Dat is overigens helemaal niet erg. De kiezer kiest, de kiezer bepaalt. Het is aan de partijen om ons voor 21 november te overtuigen van hun gelijk en hun standpunten goed onder de aandacht te krijgen.

Een grote kans ligt er voor hen op dinsdag 13 november tijdens het Grote Lijsttrekkersdebat van het Westerkwartier, georganiseerd door de Krant en de Streekkrant. Het RodenburgTheater van Leek fungeert deze avond als politieke arena waarin de partijen de degens zullen kruisen. Deze avond krijgen zij de kans om hun standpunten kenbaar te maken aan een groot publiek en te vertellen in welke richting de toekomstige gemeente Westerkwartier zich volgens hen moet begeven. Zij mogen met elkaar in debat en ook het publiek krijgt de kans om de lijsttrekkers aan de tand te voelen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. U, de kiezer, bent uitgenodigd om dit debat bij te wonen. De toegang tot het RodenburgTheater is uiteraard gratis. Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u te ontdekken waar het verwachte aantal zetels van de partijen op is gebaseerd. Het is namelijk mooi om vooraf te roepen dat je vier, vijf of acht zetels wilt hebben. Ambitie tonen is bewonderenswaardig en getuigt van lef. Het laat zien dat partijen achter hun standpunten staan, maar uiteindelijk kiest de kiezer. U bepaalt. En van alle genoemde cijfers staat er maar eentje bij voorbaat vast; er zijn ‘slechts’ 33 zetels te verdelen. Of er ruimte in de raadzaal is voor alle negen verkiesbare partijen? We gaan het zien. Tot die tijd is vooral speculeren over onzekerheden en koffiedik kijken.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst! Mail: richardlamberst@media-totaal.nl.