Koken op de Nijeborg

LEEK – Januari staat traditioneel bol van de Open Dagen. Iedere school wil laten zien wat ze in huis hebben. Zo ook de Nijeborg in Leek, waar vmbo wordt gegeven. Leerlingen van verschillende basisscholen werden afgelopen week uitgenodigd tijdens de doe-dagen. Hier leerden toekomstige brugklassers waar hun interesses en kwaliteiten liggen. Zoals de foto doet vermoeden, is voor sommigen koken wellicht een uitkomst. De doe-dagen bleken wederom een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met het voorgezet onderwijs.