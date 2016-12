Koloniën van Weldadigheid straks Werelderfgoed?

VEENHUIZEN -De unieke cultuurhistorische waarde van Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen heeft ervoor gezorgd dat het genomineerd is om op de Werelderfgoedlijst van Unesco terecht te komen. Dat heeft Minister Jet Bussemaker van Cultuur vandaag in Veenhuizen bekendgemaakt. Bussemaker onthulde samen met gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, gedeputeerde Inga Verhaert van de Provincie Antwerpen en een klas schoolkinderen een klok, die aftelt naar het moment waarop UNESCO oordeelt over de voordracht.

Bussemaker: “De Koloniën van Weldadigheid zijn een voorbeeld van de verheffing van het volk. Het project werd in de negentiende eeuw gestart om mensen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, met leerplicht en medische zorg. Maar de inwoners moesten ook hard werken en zich aan strenge regels houden,” zegt minister Bussemaker. “De Koloniën van Weldadigheid maken een bijzondere episode uit de geschiedenis zichtbaar. Ze zijn een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO waard. “

In Nederland zijn er vijf koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Ommerschans en Veenhuizen), België telt er twee (Wortel en Merksplas). De heropvoedingskampen voor arme sloebers zijn herkenbaar aan hun unieke lanen en veelal identieke gebouwen, worden tegelijk voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst. De overheden van beide landen werken samen omdat de koloniën zijn gevormd toen Nederland en België nog één land waren. Het idee van de Koloniën van Weldadigheid stamt uit 1818. Generaal Johannes van den Bosch wilde de armoede die er heerste na de Franse overheersing te lijf gaan door mensen hun eigen stuk grond te geven dat ze zelf moesten verbouwen. De koloniën zijn opgericht tussen 1818 en 1825.

Op 20 januari volgend jaar overhandigen de initiatiefnemers (provincies, gemeenten, belanghebbenden en experts in Nederland en België) de voordracht aan het Werelderfgoedcomité. In 2018 zal het comité besluiten of de unieke koloniën op de Werelderfgoedlijst geplaatst worden. Gaat dat door, telt Nederland elf werelderfgoederen op de werelderfgoedlijst.Dat zou een mooie opsteker zijn voor Veenhuizen, want erfgoederen staan garant voor een hoop toerisme. Meer informatie is te vinden op: www.kolonienvanweldadigheid.eu