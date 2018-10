Komende maand volop aandacht voor mantelzorgers

NOORDENVELD – De maand november wordt elk jaar landelijk benut om aandacht te besteden aan mantelzorg. Zo ook vanuit het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. De Dag van de Mantelzorg is dit jaar op vrijdag 9 november van 10.00 tot 13.30 uur in hotel Langewold in Roden. De gehele maand zullen er diverse activiteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.

Hennie Lutjes is voorzitter van het contactpunt. ‘Met deze activiteiten laten we zien dat we enorm veel waardering hebben voor mantelzorgers. Je kiest er niet voor om mantelzorger te zijn. Dat overkomt je gewoon. Je partner krijgt Alzheimer, je hebt een gehandicapt kind of iemand uit je familie of omgeving krijgt een ernstige ziekte. En soms heb je dan 24 uur, 7 dagen in de week de zorg voor een ander. In deze maand willen we mantelzorgers dan ook eens iets anders voorschotelen, zodat dat even de dagelijkse zorg wegneemt.’ Zij kijkt vooral uit naar het drummen van Hit It. Dat is op dinsdag 20 november. ‘Vorig jaar heb ik daar ook aan meegedaan. Eigenaar Gerard Boersma kan dat als geen ander. Dat is heel erg leuk, je bent echt alles even kwijt en je wordt er erg blij van.’

Andere activiteiten die worden georganiseerd zijn het rondbrengen van rozen en ontbijtjes, een workshop Mindfulness en natuurlijk de Dag van de Mantelzorg. Voor alle activiteiten is van toepassing dat een ieder zich moet opgeven bij Welzijn in Noordenveld op 050 3176500. Volgende week verschijnt onder andere in De Krant een compleet overzicht van alle activiteiten. Wie een mantelzorger wil verrassen met een roos of een ontbijtje kan ook bellen met WiN.

Ook Tine Beks zit in het bestuur van het contactpunt. ‘Ons bestuur kent een redelijke mix van ervaringsdeskundigen en mensen vanuit de zorg. Zelf ben ik ook mantelzorger. Als je mantelzorger bent cijfer je jezelf vaak weg en laat andere dingen liggen. Je sociale contacten worden minder en je laat vooral vaak de leukste dingen als eerste vallen. Ik merk dat er veel behoefte is aan informatie en ontmoeting. Je deelt ervaring en kijkt naar hoe anderen met oplossingen komen. Je verrijkt ook met deelname aan activiteiten je kennis. Het laat zien dat je er niet alleen voor staat en dat het veelal gaat om gedeelde problemen. Zelf kijk ik erg uit naar de workshop Mindfulness op donderdag 22 november. Ik vind dat heel goed om te doen en het heeft echt effect als je het toepast.’

Op de foto het bestuur van het Contactpunt mantelzorg Noordenveld met vlnr Saakje van der Haak, Netty Pijpker, Trieneke Engels, Tine Beks, Jannie Houwing van WiN als ondersteuner en Hennie Lutjes.