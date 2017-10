Komt dat zien

Voor een natuurliefhebber is het mooie van vakanties in het buitenland dat je andere (natuur)zaken ziet dan in Nederland. Wat vogels betreft staat de Alpenheggemus in Zwitserland me nog helder voor de geest. Tijdens vakanties in Zuid-Frankrijk was ik erg onder de indruk van de prachtige kleuren van de Bijeneter. Voor vogels als de Blonde tapuit en de Kleine trap moet je nog verder zuidwaarts trekken, naar Spanje. En dichterbij, in België langs de Ourthe, kun je de Waterspreeuw spotten.

Voor alle hierboven genoemde vogels geldt dat je ze tijdens vakanties kunt aantreffen in hun natuurlijke habitat. Ze broeden daar en wanneer je er naar op zoek gaat loop je ze vanzelf wel tegen het lijf. Maar u weet dat (de meeste) vogels kunnen vliegen en soms kun je ze dan op onvermoede plekken tegenkomen. Je hoeft geen buitenlandse reizen te maken om ’vreemde vogels’ te zien. Kijk maar eens op waarneming.nl en je staat versteld wat je allemaal op diverse plekken in Nederland kunt zien. Afgelopen zondag noteerde ik: Grijze wouw, Bosgors, Buffelkopeend, Dwerggors, Pallas’ boszanger, Sperwergrasmus, Roodkeelpieper, Roze spreeuw en Waterspreeuw. Het zijn allemaal vogels die hier niet broeden, op de laatste na die incidenteel in Zuid-Limburg broedt. Die Roze spreeuw is trouwens familie van de inheemse Spreeuw, maar de iets kleinere Waterspreeuw is er niet eens aan verwant. Vanwege de naam zou je dat kunnen vermoeden. Je zou er niet direct aan denken, maar hij is verwant aan de piepkleine Winterkoning. Het leuke van de Waterspreeuw is dat hij in Noordenveld is/was te zien en wel bij de vistrap achter het Sterrebos.

Van een ivn-lid kreeg ik vorige week dinsdag al een seintje dat hij daar zat. Dan moet je altijd maar afwachten of hij er de volgende dag nog zit. Eenmaal aangekomen op de Scharenhulsedijk stonden er heel wat auto’s geparkeerd en iemand die vanaf de stuw kwam aanlopen meldde al enthousiast dat hij er nog zat. Niet alleen de vogel zat er, maar ook een hoop ’ornithomanen’ die op deze zeldzaamheid waren afgekomen. Onder hen was tevens een bekende van mij, natuurfotograaf Geert de Vries, die vanuit Tweede Exloërmond was gekomen om er foto’s van te maken. Dat bood gelijk de gelegenheid een foto voor boven dit stukje te vragen. Het mooie van deze Waterspreeuw was dat hij zich totaal niets aantrok van de grote belangstelling. Op enkele meters afstand liet hij zijn kunstjes zien: zwemmen, watertrappelen, onder water zwemmen en op zoek naar allerlei beestjes loopt hij onder water zelfs over de rotsige bodem. Met de sterke stroming die daar staat voelt deze vogel zich in zijn element, want het correspondeert met zijn natuurlijke habitat, snelstromende beekjes en rivieren in bergstreken.

Van tevoren had ik de Krant al geïnformeerd over deze zeldzame vogel en fotograaf Arjan Boer had gemeld wel langs te willen komen als de vogel er nog zou zitten. Hij kwam met gezwinde spoed en maakte een foto van het publiek dat erop was afgekomen. Maar hij stuurde me ook nog een schitterende foto van de vogel terwijl hij actief op zoek is naar beestjes. Daarom staat zijn foto boven dit stukje in plaats van de foto van Geert. Die was ook fantastisch, maar dat was meer een portret. Arjan zat nog wel verlekkerd te kijken naar de 500 mm-lens die Geert op zijn camera had, want daar kun je inderdaad hartstikke scherpe foto’s mee maken. ”Zo’n ding kost wel € 12.000,-” wist hij en ook dat hij zelf daarvoor wel belangstelling heeft, maar dan moet hij eerst nog even doorsparen. Alle vogels die ik in de eerste alinea heb genoemd heb ik in het verleden wel een keer in de buurt gezien, behalve de Waterspreeuw. Ik ben niet iemand die op stel en sprong ergens heen ga om een zeldzame vogel te spotten. Van de Waterspreeuw weet ik dat hij dik tien jaar geleden op exact dezelfde plek al eens eerder was te zien. Toen had ik er kennelijk geen tijd voor, maar nu wel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen die in Europa voorkomen: de Scandinavische nominaat met een zwartbruine buik en de Midden-Europese met een roodbruine buik. Hier hadden we te maken met de Scandinavische vorm, waarvan bekend is dat hij af en toe trekt in zuidelijke richting. De broedgevallen in Nederland betrof roodbuiken. Elders komen nog vier andere waterspreeuwen voor: de Noord-Amerikaanse-, de Roodkeel-, de Witkop- en de Zwarte waterspreeuw.