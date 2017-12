Komt ie… of komt ie niet

Van de goedheiligman (en zijn pieten) weten we dat hij in de aanloop naar vandaag, 5 december, nadrukkelijk aanwezig is geweest. Zulks tot groot genoegen van ’de kleintjes’ en, vooral ook, de neringdoenden onder ons. Bij de eersten moet dan nog worden opgemerkt: ”Als hun ouders het zich tenminste kunnen veroorloven”. Van mijn vroege jeugd weet ik me te herinneren dat ik nooit kreeg wat mijn hartje werkelijk begeerde en daarom zelden tevreden was met wat mij ten deel viel. Met een nieuwe pyjama ben je als kind niet blij.

Tegenwoordig krijg ik wel wat ik begeer, maar handel wel naar vermogen. Afgelopen vrijdag was ik bij mijn vaste leverancier (Sipkes) in Groningen voor informatie over een nieuwe camera. Naast mij werd een man geholpen die net met pensioen was gegaan en zichzelf trakteerde op een nieuwe camera, een Canon met toeters en bellen. ”Echt een topcamera” kreeg ik desgevraagd van Bert Kadijk (de winkelier) te horen. ”Wat kost zo’n ding nou” vroeg ik. ”Iets van € 7.000,-” kreeg ik te horen. ”Nou, dat is nog een koopje vergeleken met mijn Hasselblad van € 15.000,-” zei ik. Daar keek de koper wel even van op en Bert ook, want die had ik niet bij hem gekocht. Nou heb ik sowieso geen Hasselblad, het was maar een geintje. Ik was er immers om me te oriënteren voor de aanschaf van een nieuwe camera en dan mag er wel een nulletje op het eind van af en dan heb je ook best een ’schiere’ camera. Die gaat er binnenkort wel komen.

Wat je maar moet afwachten of ie komt is een echte winter. Het was afgelopen vrijdag en zaterdag knap koud en toen kon ik het (weinigzeggende) plaatje maken dat u hierboven ziet afgebeeld. Dan denk ik ook gelijk aan de Elfstedentocht, want in februari is het alweer 21 jaar geleden dat de laatste werd gehouden. Ze zeggen wel dat de winters vroeger kouder waren, maar de langste periode zonder Elfstedentocht was tussen 18 januari 1963 (Reinier Paping) en 21 februari 1985 (Evert van Benthem). Nog twee jaartjes erbij en dat record is gebroken. De kans dat ie wel komt wordt steeds groter, maar de kans dat ie niet meer komt lijkt ook steeds groter te worden. Ik gok erop dat deze winter er één komt. Lang niet alle records zijn gewenst.

Vorige week laaide de discussie over het afsteken van vuurwerk ook weer op. Zelf vind ik het te bizar voor woorden dat er nog steeds geen verbod is. Het is ronduit onbegrijpelijk dat politici in deze zaak voor hun verantwoordelijkheid weglopen. Soms vallen er zelfs doden en met zo’n 500 (zwaar) gewonden en een hoop andere ellende weet je toch dat dit niet acceptabel is. Over deze problematiek is door ons bestuurslid (en oogarts) Bert van der Pol een stuk geschreven dat u kunt lezen op de website van IVN Roden. Dat stuk wordt mede onderschreven door de andere IVN-afdelingen in Noordenveld. Bert reageerde vorige week ook op een jubelverhaal in het DvhN over de vondst van de Dennenorchis. Niet iedereen leest deze krant en omdat het aansluit bij de discussie over een MTB-route in het Mensingebos heb ik het hier overgenomen:

”Het enthousiasme van boswachter Joziasse over de vondst van de Dennenorchis in het Drents-Friese Wold is hartverwarmend. Het is ook nogal verwarrend, omdat natuurbescherming door beheerders als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in de praktijk niet goed te rijmen valt met dit jubelverhaal. Ook in de bossen in Noordenveld komt de Dennenorchis voor. Zelf ken ik twee veldjes, mooi verstopt in het bos. In dit bos mag niet gefietst worden, maar er wordt wel druk door mountainbikers gecrost, waarbij één van de twee veldjes met Dennenorchis beschadigd werd. De hele bosbodem is overigens ernstig aangedaan door de MTB-ers. De beheerder van dit gebied kent de orchideeënveldjes ook, maar doet niets om ze te beschermen. Men is niet in staat te handhaven en zelf de mountainbikers op hun gedrag aanspreken doet men maar één keer; agressie en scheldpartijen vormen hun reactie. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geven gewoon niet thuis als het gaat om praktische bescherming van kwetsbare natuurelementen”.

Dat laatste is één van de vele redenen dat IVN Roden tegen het aanleggen van een MTB-route in het Mensingebos is.