KoningsCross Marum

Stoere motordudes en springende motoren op het Open Nederlands Kampioenschap in Marum

MARUM – Op het legendarische motorcircuit in Marum zijn de voorbereidingen al in volle gang. Het terrein moet perfect, net als de baan. Op Trimunt maken het bestuur en vrijwilligers zich op voor hét evenement van het jaar: de KoningsCross! Op 27 april organiseert Motorclub Marum & Omstreken (MCMO) het Open Nederlands Kampioenschap (ONK). Vorig jaar voor het eerst een ONK, in de 72-jarige geschiedenis van de club en nu, wegens het enorme succes, opnieuw. In de jaren daarvoor werden de Nederlandse Kampioenschappen verreden op Trimunt. Om half 9 starten de trainingen, om 11 uur de wedstrijden, vertelt secretaris Wietze Westerhuis.

Ieder jaar weer opnieuw een spectaculair gezicht op Circuit Trimunt aan de Leidijk in Marum. Stoere motordudes op springende motoren en rondvliegende klodders modder. Voor heel veel motorliefhebbers vaste prik: op Koningsdag naar Marum. Punt. Een traditie die nu al 72 jaar voortduurt. In de zeventiger en tachtiger jaren beleefde de motorclub haar hoogtijjaren. Kwamen er tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers naar Trimunt voor de joelende motoren. Dat is niet meer, maar de wedstrijd is nog steeds geliefd bij heel veel motorfanaten, weet Westerhuis die zelf al ruim 20 jaar bij de club betrokken is. “Ondanks de vele evenementen die er georganiseerd worden wordt de cross ieder jaar goed bezocht. De belangstelling is enorm. Ook nu rekenen we weer op 1.200 tot 1.500 bezoekers. De cross die wordt verreden is tellend voor het nationaal kampioenschap. Er verschijnen ook veel noordelijke rijders aan de start. Onder andere lokale favoriet Dani de Vries uit Roden. En Tim Mulder uit Lippenhuizen.”

De Koningscross wordt verreden in vier klassen. Westerhuis stelt ze even voor. “ONK 500 cc, de ONK 250cc en de Cup-klasse 500cc en Cup-klasse 250 cc. Die klassen splitsen we wel op hoor. In één klasse zitten 80 deelnemers. Als die allemaal samen aan de start moeten verschijnen, nou… dan voorzie ik ongelukken. In totaal zullen er ongeveer 200 renners strijden om het kampioenschap. Met vier klassen hebben we een mooi vol programma. De training is om half 9, de wedstrijden beginnen om 11 uur en gaat de hele dag door. Om 18:00 is het afgelopen.”

De baan ligt er prima bij, vindt Westerhuis. “Dankzij, en dat moet gezegd, onze mensen van bestuur en sportcommissie. Voor een wedstrijd hebben we een kleine honderd vrijwilligers nodig. Tot dusver is dat voor ons geen probleem. Daar zijn we ongelofelijk trots op. Het cross-seizoen loopt van maart tot oktober, in de winter plegen we, ook in de omgeving. Paden liggen er netjes bij, bomen gesnoeid, het gras is gekortwiekt. Het ligt er prachtig bij hier. Het is een langgerekte baan, echt een mooi plaatje”.

MCMO organiseert niet alleen de KoningsCross. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli wordt het MotoCross Event Marum gehouden. Onder auspiciën van Motorclub Marum en omstreken een weekend vol MotoCross, vertelt de secretaris. Deelnemers hebben de mogelijkheid om te overnachten op het rennerskwartier. Tijdens het evenement zijn er diverse activiteiten zoals een crossmotor onderdelen markt, verkiezing classic crossmotor en een feesttent met live muziek. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot en met 1 juli. En vol is ook echt vol.”

MCMO heeft op dit zo’n 300 trainingsleden. Jongens en meiden met een trainingspas kunnen er twee keer per week trainen. Tijdens die trainingen zijn er altijd baanofficials aanwezig om toezicht te houden. “De leden zijn opgedeeld in twee verschillende groepen: de geoefende rijders en de niet-geoefende rijders. Zij trainen apart van elkaar. Om ongelukken te voorkomen.



27 april dus, KoningsCross op Circuit Trimunt in Marum. Voor tien euro ben je binnen, kinderen tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Honger lijden hoeft niet, catering is aanwezig. En je bolide parkeer je gewoon gratis op het terrein.

Naam: KoningsCross Marum

Tijd: donderdag 27 april (Koningsdag). Aanvang: 11:00. Trainingen: 8.30 uur

Organisatie: Motorclub Marum en Omstreken

Opgericht: 1946

Voorzitter: Simon Hulshoff

Accommodatie: circuit Trimunt aan de Leidijk bij Marum

Website: www.mcmarum.eu