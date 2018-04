Koningsdag 2018: wat ging eraan vooraf?

RODEN – Na de Koningsdag 2017 nam de Oranje Stichting Roden afscheid van voorzitter Sieny Mulder, secretaris Esther Vinke en bestuurslid Rika Apol. Onder de leiding van de nieuwe voorzitter Bernard Klaver werden de schouders eronder gezet om een mooie Koningsdag 2018 te organiseren.

Een nieuwe secretaris werd gevonden in Willy Roelsma en ook Jan Plazier en Roelof Kuipers traden toe tot het bestuur. Gelukkig is er nog voldoende kennis aanwezig door de aanwezigheid van de bestuursleden Willy Rijnsberg, Woudy ten Cate, Inas Kuipers en Fikre Forssido.

Vanaf september 2017 is het bestuur bezig om deze Koningsdag te organiseren. Er moet namelijk veel geregeld worden. Afspraken met de zakenkring vinden plaats en met Hotel-Restaurant Café Onder De Linden worden afspraken gemaakt over de organisatie van de Seniorenmiddag. Daarnaast zal Onder De Linden dit jaar de uitvalbasis zijn voor de vrijwilligers en het bestuur.

Vrijwilligers zijn voor het organiseren van een geslaagde Koningsdag een must. Gelukkig zijn wij er dit jaar in geslaagd om voldoende vrijwilligers te vinden.

Naast de deze voorbereidingen is het bestuur ook druk geweest met her regelen van een patat en een viskraam, poffertjeskraam en uiteraard de bekende Vietnamese Loempia’s.

Ook een toiletwagen en dranghekken moeten voor een dergelijk evenement worden geregeld.

De briefing met de verkeersregelaars vindt voorafgaand plaats. Ook op administratief terrein moeten de nodige zaken op orde zijn zoals de evenementenvergunning en een calamiteitenplan. De website en ons facebook moeten worden ge-update. Sponsors moeten worden benaderd. De vrienden van de Oranje Stichting Roden moeten geïnformeerd worden dat de jaarlijkse vijf euro wordt afgeschreven en uiteraard zijn de bestuursleden weer actief om nieuwe vrienden te werven.

Wij zien een gestage groei van het aantal Vrienden, maar dit kan zeker nog beter. Inwoners van Roden kunnen zich dagelijks aanmelden bij ons secretaresse Willy Roelsma. Dit jaar hebben wij ook actief nieuwe sponsors benaderd en dit heeft een aantal nieuwe sponsors opgeleverd. Neem nu Het Wapen van Drenthe, IMDS en Raethuys Advocaten. Daar zijn wij erg blij mee want ook een aantal sponsors zijn gestopt. En zonder Sponsors en Vrienden is Koningsdag niet meer te organiseren.

Ook heeft de Oranje Stichting Roden dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.

De gemiddelde leeftijd van het bestuur is momenteel behoorlijk hoog en ook na deze Koningsdag zullen een aantal bestuursleden afscheid nemen. Zonder vrijwilligers, sponsors, Vrienden en bestuursleden kan dit mooie evenement in de toekomst niet meer georganiseerd worden. Wij hopen dat er nog voldoende jonge mensen in Roden die zicht willen inzetten als bestuurslid. Mensen die belangstelling hebben kunnen informatie opvragen bij de voorzitter Bernard Klaver.

Het programma van Koningsdag 2018

Zoals gebruikelijk wordt de kindervrijmarkt ook dit jaar weer gehouden in de Heerestraat tezamen met de Multiculturele Markt in de Wilhelminastraat. De goede doelen zijn weer goed vertegenwoordigd op de Multiculturele Markt, evenals lekkere hapjes. Wij verwachten weer een grote toeloop van mensen. Dit jaar zal de patatkraam verzorgd worden door Angela’s Snackwagen en de Viskraam wordt verzorgd door Pieter Woltjer. Ter hoogte van de ING-bank zullen springkussens en een stormbaan aanwezig zijn voor kinderen

Na een jaar van afwezigheid worden dit jaar weer diverse activiteiten op de geheel vernieuwde Albertsbaan gehouden. Uiteraard vindt hier een spectaculaire opening met burgemeester Klaas Smid plaats en zal er ook een openingsspel worden gespeeld. Ook op de Albertsbaan worden de kinderspelen hier gehouden. Kinderen kunnen bij deze spelen een spelkaart kopen. Daarnaast komt er een brandweerwagen van de Brandweer uit Noordenveld en kan er ’s middags op pony’s worden gereden door de kinderen.

Over de gehele markt zullen muziekkorpsen en dansgroepen hun kunsten aan het publiek vertonen.

Op de Albertsbaan verzorgt DJ Frankie de gehele dag muziek.

Een mooi en interessant programma en als het weer meewerkt dan wordt het zeker een erg gezellige Koningsdag in het centrum van Roden.

Tekst: Roelof Kuipers