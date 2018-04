‘Koningsdag is geslaagd, wanneer jong en oud bediend worden’

Voorwoord van burgemeester Klaas Smid

Net als voorgaande jaren zal burgemeester Klaas Smid de Koningsdag in Roden openen. De burgervader van de gemeente Noordenveld kijkt reikhalzend uit naar dit jaarlijkse evenement in de gehele gemeente en zal zeker even een rondje maken op 27 april langs alle festiviteiten. ‘Ik weet dat ze in Norg en Peize altijd een programma hebben. En ook in Veenhuizen is het een echt dorpsfeest’, zegt Smid.

Smid beschrijft Koningsdag dan ook als een ‘echte feestdag’. ‘Kijk alleen al naar het aantal vrijwilligers dat zich in onze gemeente bezighoudt met de festiviteiten.’

Dit jaar komt het Koninklijk paar dichtbij, waardoor het hele feest volgens onze burgervader nog meer gaat leven. ‘Ik ga de festiviteiten in Groningen met een schuin oog volgen. Ik ben benieuwd hoe ze zo’n feest daar organiseren qua veiligheid’, zegt Smid. Daarbij is hij, als eindverantwoordelijke voor de openbare orde van de gemeente, niet bang dat hij een hele drukke dag zal krijgen op 27 april. ‘Het gaat is in de gemeente Noordenveld altijd heel gemoedelijk en vriendelijk. Dit zijn gewoon hele gezellige dagen.’

Dat het jaarlijkse feest heel erg leeft, komt door een combinatie van zetten denkt Smid. ‘Het Koninklijk paar wordt denk ik nog steeds goed gevolgd. Maar Koningsdag is ook een heel leuk samenzijn. Ik weet nog dat wij vroeger op school altijd de hele dag allerlei activiteiten hadden rondom Koninginnedag.’

Voorafgaand aan Koningsdag, één dag eerder, vindt er nog een hoogtepunt plaats. ‘De lintjesregen. Het uitreiken van de Koninklijke onderscheidingen vind ik altijd heel eervol. Het is een mooie vorm van erkenning, voor mensen die veel voor de maatschappij hebben betekend. Het allermooist is het, als ze het niet verwachten. De lintjesregen is één groot hoogtepunt.’

Terug dan naar 27 april. Zien we de burgemeester nog zaklopen of koekhappen? ‘Nee, die tijd heb ik gehad. Ik ga wel kijken bij de spelletjes. Wat ik zelf het liefst doe? Een beetje struinen over de markt en zoveel mogelijk sfeer proeven.’

Tot slot wil Smid nogmaals de rol van de vrijwilliger onderstrepen. ‘Het is opvallend hoeveel het er zijn. En het is mooi dat ze het doen. Iedereen vindt het heel normaal dat er festiviteiten zijn, maar zonder hen zou het geen doorgang kunnen vinden.’ En hij hoopt op goed weer. ‘Dat geeft toch een andere sfeer dan wanneer het nat en koud is. Koningsdag is voor mij geslaagd, wanneer jong en oud bediend worden. Van kinderen tot aan senioren: iedereen moet een mooie dag hebben.’