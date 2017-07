Kont aan kont aan de picknicktafels op de bbq van de Zakenkring

Plaats: De Landskeuken

Datum: 11 juli 2017

Tijd: 18:15

RODEN – Het zijn dé feestjes waar de Ongenode Gast zich graag vertoeft. Lekker eten, veel te drinken en gezellig volk. De laatste vergadering van de Roder zakenkring van afgelopen dinsdagavond was er zo één. De goddelijke verse pastasalade van Ate Visser gleed er lekker in. Net als de zelfgemaakte hamburgers van de speciaal ingehuurde grillmaster. En de sfeer? Buitengewoon relaxed. Tout ondernemend Roden zat gezellig met elkaar te keuvelen in de tuin van de Landskeuken. Kont aan kont aan één van de picknicktafels.

Onder de ondernemers ook de wethouders Henk Kosters en Alex Wekema. Konden zo in één streep van kantoor naar de barbecue van de Zakenkring. Voor hen ook ongetwijfeld de leukere uitjes na werktijd. Opvallend druk bezocht, viel de Ongenode Gast onmiddellijk op toen –ie ietwat gehaast de hoek van de Landskeuken omstoof. Jan Jansema, Paul-Reiné van der Wijk (vaste gast op dit soort feestjes), Bas Feenstra, Hillie Vos en partner André, Gerry Poster, Hein Schaap (de zon moet flink geschenen hebben in de tuin van Schaap, zo bruin was –ie) Philip Huisman, Anneke Thie en Stephan Bulthuis waren er. Net als Jannes en Jansje Bezu, die dit keer de scooter in de schuur konden laten staan. Hanneke Arends had kennelijk nog vakantie. Zij verscheen in fladderende vrijetijdsoutfit op de barbecue. Een enorme glimlach op het gezicht van Jan Spandaw. “Dit moeten we veel vaker doen. Goed voor de band en het ‘wij gevoel’ onder de ondernemers. Je hebt het ook even over iets anders dan zaken”, vindt Spandaw die vóór de ook aanwezige Johan Hummel de voorzittershamer in handen had. Jan Willems zat ook heerlijk te smullen van de lekkernijen die Ate had bereid. Weer eens iets anders dan een bord patat met een frikadel moet hij gedacht hebben. Mark Kooistra van ’t Vishuis waagde zich ook aan een lekker stukje vlees. Hoewel dat natuurlijk niet op kon tegen voortreffelijke visjes in folie die hij voor de gelegenheid had meegebracht. Tegen kwart voor zeven kwamen Joop en Ina van der Heide met dochter Kim Anouk de tuin binnenwandelen. Zelden dat de deur van Primera klokslag zes uur op slot kan. Zat klanten die uit auto springen om nog gauw even een pakje sigaretten en een kraslot te halen. De Van der Heides moesten alleen uitwijken naar binnen, buiten was geen plek meer. Björn Ruchti liet zich de malse vleeslapjes heerlijk smaken. Frens Sikkema en John Douwes van de Krant ook. Benjamin Berghuis van Baak Juristen at net zo netjes als hij eruit zag. Een klodder saus op de mooie witte bloes is niet zo’n fraai gezicht. Sjors van der Heide amuseerde zich prima tijdens het onderonsje met wethouder Wekema. Wellicht dat Van der Heide het moment aangreep om één van z’n nieuwe plannen alvast even in de week te leggen. Janita van Flowers en Lifestyle zette op tijd de bloemetjes naar binnen om ze bij de Landskeuken buiten te kunnen zetten. Terwijl zijn vrouw Marjon nog aan het eten was, keek Ron Schothorst al een paar keer op z’n horloge. Bijna zeven uur. Tijd om te beginnen, moet ook Emiel van der Heide gedacht hebben. Hij sommeerde de ondernemers de monden af te vegen en alvast een plek te zoeken in de Landskeuken.

Voorzitter Johan Hummel trapte af. Jaste in rap tempo door de agenda en riep Kim Anouk naar voren, die aftreedt als bestuurslid in verband met een drukke baan. Bart de Vries overhandigede haar als dank voor haar tomeloze inzet een mooie bos bloemen en een envelop met onbekende inhoud. Bertjan Stadman nam het woord over van Hummel en stipte even aan dat het voor de ondernemers niet eerder zo goed geregeld was tijdens de lus. Het centrum wordt –in tegenstelling tot andere jaren- pas om drie uur afgesloten. En dat betekent een betere bereikbaarheid van de winkels dus meer geld in het laatje. Ook roerde Stadman de Ronermarkmunten aan bij de ondernemers. Wie vindt dat de munten ook bij hun zaak ingewisseld moeten kunnen worden in ruil voor waar, moet dat even te kennen geven, luidde de boodschap. Tot slot bracht Stadman de cadeaukaarten van Winkelhart Roden onder de aandacht. De kaartjes van hard plastic zijn een stuk handiger dan de ouderwetse papieren cadeaubon. En bovendien een stuk veiliger, zei hij met de volste overtuiging. “Het geld staat er namelijk pas op als hij is opgeladen”. Waar de fietsenstallingen op de Albertsbaan blijven, wilde een ondernemer van Stadman weten. “Die gaan we plaatsen ná de evaluatie. Net als de prullenbakken. Bewust. Als we het direct hadden meegenomen en ze staan bij nader inzien toch op de verkeerde plek hadden we ze uit kunnen graven.”